مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اعلام این مطلب تصریح کرد: این استان، حائزرتبه دوم سرانه مصرف سوخت در کشوراست.

کوروش محمودیه، میزان مصرف روزانه نفت گاز در استان را ، بیش از 258 هزار لیتر ذکر کرد و افزود: از این میزان، 60 درصد در حمل و نقل، 12 درصد در نیروگاه‌های برق، 10 درصد ماشین آلات، 8 در صد صنایع، 4 درصد ادارات و 4 درصد مصارف خانگی به مصرف می رسد.

محمودیه خاطرنشان کرد: فرآورده های نفتی مورد نیاز استان توسط بیش از 200 دستگاه نفت کش از استان های کرمان، خراسان رضوی، بندر عباس تأمین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی، از رشد 14 درصدی مصرف بنزین دراسفند ماه سال جاری خبر داد و افزود: در سال جاری، بیش از186 میلیون لیتر بنزین دراستان توزیع شده است.

وی سرانه مصرف بنزین در سال 85 رابه ازای هرنفر 328 لیترعنوان نمود و افزود: یارانه بنزین در خراسان جنوبی،به ازای هرنفر 136 هزار تومان است.

محمودیه همچنین از توزیع 169 میلیون لیتر نفت سفید در استان خبر داد و یادآور شد: سرانه مصرف نفت سفید در این استان به ازای هر نفر 300 لیتر است.