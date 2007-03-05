70 درصد بیمه شدگان سالی یک بار به دندانپزشکی مراجعه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر معادی امروز در همایش کارشناسان و مسئولان دندانپزشکی وزارتخانه ها که در وزارت رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد ، گفت: افراد به دو دلیل در امد بالا و یا پوشش بیمه ای به دندانپزشکی مراجع می کنند و بر اساس تحقیقات انجام شده افرادی که بیمه هستند دو برابر افراد دیگر به دندانپزشکی می روند .

وی در خصوص پوشش بیمه ای در دنیا گفت: از 4 طریق طرح غرامت کارانه ، سازمانهای ارجح ، سازمانهای ارائه دهنده انحصاری و سازمانهای سلامت انجام می شود.

معادی گفت: به طور کلی تنوع این نوع خدمات و یکسان نبودن آنها مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است و مشکلاتی که در خصوص بیمه خدمات دندانپزشکی در کشور ما وجود دارد به نبود بیمه چکاب هر 6 ما یک بار ، عدم بیمه بودن اقدامات زیبایی و انجام هر نوع درمان و خدمت ضروری ، عدم بیمه بودن داروها به جز آنتی بیوتیک های ترزیقی از جمله مشکلاتی است که در بخش بیمه ای دندانپزشکی با آن مواجه هستند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطر نشان کرد: خدمات ارتودنسی پیشگیری ، خدمات درمانی مداوم نیز در بخش دندانپزشکی بیمه نیستند.

معادی خاطر نشان کرد: عدم یکنواختی تعهدات دانپزشکی بیمه پایه،عدم واقعی بودن هزینه خدمات، عدم سلامت نگر بودن تعهدات، محدودیت ها و همچنین عدم نیاز سنجی جامعه در بخش دانپزشکی و بیمه های پایه و تکمیلی از جمله مشکلات و تفاوت هایی است که وضعیت بیمه ای دندانپزشکی ایران با کشورهای دیگر دارد.