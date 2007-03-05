تذکر نمایندگان مجلس به رئیس سازمان تربیت بدنی/ انتقاد نماینده اردبیل از محرومیت علی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پورنماینده ارومیه، نوعی اقدم و پیرموزن نمایندگان اردبیل و فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکری مکتوب که توسط ریاست مجلس شورای اسلامی قرائت شد خواستار لزوم نظارت و بازرسی بیشترمحمد علی آبادی ریاست سازمان تربیت بدنی نسبت به عملکرد کمیته داوران فدراسیون فوتبال شدند.

نماینده اردبیل در ادامه این تذکر به اجحاف و تصمیمات غیرکارشناسی داوران در بازیهای تیم فوتبال سایپا به خصوص محرومیت غیر قانونی علی دایی سرمربی و بازیکن تیم فوتبال سایپا و تاثیرات منفی آن بر جامعه ورزش اشاره شده است.