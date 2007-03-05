  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۵

/ پیش از جلسه امروز مجلس صورت گرفت/

تذکر نمایندگان مجلس به رئیس سازمان تربیت بدنی/ انتقاد نماینده اردبیل از محرومیت علی دایی

تذکر نمایندگان مجلس به رئیس سازمان تربیت بدنی/ انتقاد نماینده اردبیل از محرومیت علی دایی

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل از آغاز جلسه صبح امروز در تذکری به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار توجه بیشتر وی به امر داوری در مسابقات لیگ برتر فوتبال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پورنماینده ارومیه، نوعی اقدم و پیرموزن نمایندگان اردبیل و فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در تذکری مکتوب که توسط ریاست مجلس شورای اسلامی قرائت شد خواستار لزوم نظارت و بازرسی بیشترمحمد علی آبادی ریاست سازمان تربیت بدنی نسبت به عملکرد کمیته داوران فدراسیون فوتبال شدند.

نماینده اردبیل در ادامه این تذکر به اجحاف و تصمیمات غیرکارشناسی داوران در بازیهای تیم فوتبال سایپا به خصوص محرومیت غیر قانونی علی دایی سرمربی و بازیکن تیم فوتبال سایپا و تاثیرات منفی آن بر جامعه ورزش اشاره شده است.

کد مطلب 456930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها