مسلمانان آلمان تأسیس "سازمان پوششی" را بررسی می کنند

/*به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، رهبران سازمانهای اسلامی چون گروه دینی ترکهای مسلمان مقیم آلمان، شورای اسلامی، شورای مرکزی مسلمانان آلمان و انجمن مراکز فرهنگی اسلامی اظهار داشتند که تلاش می کنند سازمان بزرگتری را به عنوان "سازمان پوششی" تشکیل دهند تا این سازمانها به عنوان زیرمجموعه های آن فعالیت کنند.

سخنگوی گروه دینی ترکهای مسلمان آلمان اظهار داشت: این سازمان به منظور فعالیت به عنوان نماینده همه مسلمانان آلمان تأسیس می شود.

ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان سال گذشته در همایش اسلام که از سوی وزارت کشور برگزار شده بود از ایده تشکیل یک سازمان پوششی برای مسلمانان آلمان حمایت کرد.

شویبله گفت: دولت آلمان نیازمند همکاری با سازمانی است که بتواند موضوعاتی چون آموزش را دینی به بحث بگذارد.

شورای اسلامی سال گذشته به منظور بحث درباره این موضوع در ایالت نورت راین وستفالن تشکیل شد.

مسلمانان آلمان انتظار دارند این سازمان تابستان سال آینده تأسیس شود اما سخنگوهای سازمانهای اسلامی مشکلات پیش روی تأسیس این سازمان را مورد تأکید قرار دادند.

جمعیت مسلمانان آلمان بین 5/3 و 2/3 میلون نفر تخمین زده شده است.