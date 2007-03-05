الیاس نادران نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر ما به دنبال تحول اقتصادی در کشور هستیم، باید به نگاهی نو به سیاست های اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازو کاربرای تمامی مسئولان و کارگزاران نظام از سوی مقام معظم رهبری مشخص و تبیین شده است، افزود: رهبری حجت را بر همه تمام کرده‌اند.

نادران تصریح کرد: اجرای این تصمیمات با نظارت دقیق و پیگیری های رهبر معظم انقلاب باعث خواهد شد تا ما به اهداف سند چشم انداز و اصل 44 دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اجرای سیاست های اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله کشور باعث ظرفیت سازی در کشور خواهد شد که ما باید از این ظرفیت ها به درستی و راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.

نادران با بیان این که کمیسیون ویژه اصل 44 از سال آینده اقدامات نظارتی خود را سرعت و دقت خواهد بخشید، گفت: این کمیسیون سه برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در نظر گرفته که کوتاه مدت آن تبصره گنجانده شده در لایحه بودجه 86 بود که بر اساس آن دولت موظف شده تا پایان سال 86 ، 60 درصد فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 و 10 درصد نیز از فعالیت‌های صدراصل 44 را واگذار کند و از سرمایه گذاری‌های جدید در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 و همچنین خارج از کشور خودداری نماید.