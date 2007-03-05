هیات مدیره صنف چاپخانه دار در سمت های خود ابقا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید اتحادیه چاپخانه داران تهران واقع در خیابان استاد نجات الهی تهران روز گذشته شاهد حضور بی سابقه اعضای این صنف برای اعلام نظر در خصوص هیات مدیره کنونی بود؛ اظهار نظری که در بیست سال گذشته کم سابقه بود .

بر اساس این گزارش، رای گیری از اعضای صنف رای ساعت 9 صبح در حالی آغاز شد که بسیاری از چاپخانه داران مقابل در اتحادیه تجمع کرده و منتظر شروع رای گیری بودند و همچنین بسیاری از آنها هم بعد از ساعت پایان رای گیری یعنی 4 بعد از ظهر به اتحادیه رسیدند که نمایندگان مجمع امور صنفی از اخذ رای این تعداد جلوگیری به عمل آوردند .

روز گذشته در مجموع 469 نفر موفق به ریختن آرای خود درون صندوق اخذ رای مجمع امور صنفی - تولیدی تهران مستقر در محل اتحادیه چاپخانه داران تهران شدند که از این میان این آراء به دست آمد :

نفر اول " علی نیکوسخن " مدیر چاپخانه سخن با تعداد 337 رای ، نفر دوم " محمد کلاری " ( پیغام امروز ) با 333 رای ، نفر سوم " سید حجت مجابی " ( عارف ) با 307 رای ، نفر چهارم " محمد بلالی " ( فرارنگ آریا ) با 238 رای و نفر پنجم " مصطفی تینای تهرانی " ( تهرانی ) با 181 رای.

همچنین " بهمن پورمند " ( نیما ) با 151 رای و " احمد رضا اعتماد مظاهری " ( تهران ) با 120 رای به عنوان اعضای علی البدل این اتحادیه برگزیده شدند .

به گزارش مهر، تعداد آرای ماخوذه به نفع دیگر کاندیداهای این صنف از این قرار است : میر یونس جعفری اصلی با 117 ، حمید غفاری با 97 رای ، محمد رضا غیبی 83 رای ، رضا عقیلی با 80 رای ، بابک عابدین 72 رای و احمد کاویانی دارانی با 22 رای .علی نجفی دیگر کاندیدای انتخاباتی به دلیل تغییر مکان چاپخانه خود از شرکت در انتخابات محروم شد .

بر اساس قانون نتایج مذکور تا دو روز قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض در مجمع امور صنفی تولیدی تهران و وزارت بازرگانی از سوی هر کدام از اعضای صنف یا کاندیداها است و پس از آن نتایج به تائید وزارت بازرگانی خواهد رسید . یک هفته پس از این تاریخ نیز اعضای منتخب هیات مدیره از میان خود رئیس صنف را برمی گزینند .