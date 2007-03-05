کنفرانس ملی "سرمایه گذاری مخاطره پذیر" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس ملی با هدف شناسایی چگونگی توسعه و راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کشور، تبیین نقش و جایگاه سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کمک به توسعه کشور، چگونگی کمک به کار آفرینان و صنایع کوچک و متوسط به وسیله رشد این نوع سرمایه گذاری و شناسایی ابزارها و روشهای جدید سرمایه گذاری بر روی ایده و طرح های نو در کشور برگزار می شود.

کمک به محققان در رشده ایده ها و شناسایی منابع مالی برای آنها، کمک به شکل گیری نظام مند توسعه سرمایه گذاری مخاطره پذیر در کشور و کمک به سرمایه گذاران در شناسایی زمینه های جدید سرمایه گذاری از دیگر اهداف این کنفرانس است.

از مهمترین محورهای این کنفرانس می توان به سرمایه گذاری بر روی تکنولوژی جدید و ایده های ناب، نقش نهادهای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری مخاطره پذیر، چگونگی مدیریت کسب و کار جدید و شناسایی منابع مالی جدید، چگونگی معرفی، بازاریابی و حفظ ایده، کار آفرینی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مالکیت معنوی و حفظ مالکیت فکری ایده ها در کشور، فن بازارها و رشد سرمایه گذاری مخاطره پذیر و زمینه های لازم جهت رشد کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک اشاره کرد.

ارایه مقالات و سخنرانی های علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی، ارایه تجارب برگزیده و برپایی نمایشگاه تخصصی از مهمترین برنامه های این کنفرانس دو روزه است.

این کنفرانس ملی 16 اسفند ماه جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آغاز به کار می کند.