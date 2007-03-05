بازدید معاون فرهنگی وزارت علوم از دانشگاه صنعتی شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد با حضور در دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن بازدید از مجموعه های فرهنگی دانشگاه شامل اداره کل امور فرهنگی، تالار شقایق ها و اردوگاه فرهنگی تفریحی دهملا، کلنگ احداث "خانه فرهنگ" خواهران دانشگاه را به زمین زد.

هدف از انجام این پروژه که با مساحت 1200 متر مربع در مجموع خوابگاه خواهران احداث خواهد شد، رشد و ارتقا سطح فرهنگی و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان با آموزش ها و برنامه های فرهنگی و هنری در راستای اعتلای فرهنگ اسلامی، ایرانی، راهنمایی و مشاوره دانشجویان است.

خرمشاد در این بازدید با حضور در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه ضمن استماع پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات اعضای شورای فرهنگی رهنمودهایی در راستای ارتقا برنامه های فرهنگی دانشگاه ارائه کرد.