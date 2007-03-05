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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۸

از 15 تا 18 اسفند؛

دوازدهمین نشست سراسری جنش عدالتخواه دانشجویی در کرمان برگزار می‌شود

دوازدهمین نشست سراسری تشکلهای جنش عدالتخواه دانشجویی 15 الی 18 اسفند ماه در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور دکتر خرمشاد، معاون وزیر علوم و دکتر افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار می شود، وضعیت کشور و منطقه و موضوعات مختلف بررسی خواهد شد.

بازدید از موزه جنگ شهر کرمان، جلسه پرسش و پاسخ به مسئولان استان و پیگیری پرونده های زمین خواری استان و حکم ناعادلانه زندان برای طلبه عدالتخواه سیرجانی و تبیین اهمیت اجرای سیاست های اصل 44 نیز از برنامه های این نشست سه روزه می باشند.

تشکیل کمیسیون های تخصصی، ارائه موضوعات مرتبط با مسائل تشکیلاتی و جنبش دانشجویی، بررسی مسئله فارغ‌التحصیلان، اولویت های کاری تشکل ها، گسترش نقش آفرینی خواهران و ...نیز  از دیگر برنامه های این نشست اعلام شده است. 

کد مطلب 456941

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