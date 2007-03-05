به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور دکتر خرمشاد، معاون وزیر علوم و دکتر افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار می شود، وضعیت کشور و منطقه و موضوعات مختلف بررسی خواهد شد.

بازدید از موزه جنگ شهر کرمان، جلسه پرسش و پاسخ به مسئولان استان و پیگیری پرونده های زمین خواری استان و حکم ناعادلانه زندان برای طلبه عدالتخواه سیرجانی و تبیین اهمیت اجرای سیاست های اصل 44 نیز از برنامه های این نشست سه روزه می باشند.

تشکیل کمیسیون های تخصصی، ارائه موضوعات مرتبط با مسائل تشکیلاتی و جنبش دانشجویی، بررسی مسئله فارغ‌التحصیلان، اولویت های کاری تشکل ها، گسترش نقش آفرینی خواهران و ...نیز از دیگر برنامه های این نشست اعلام شده است.