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۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۷

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با ورود یک سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه به سطح استان به تدریج افزایش ابر، بارش برف و باران گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها برای روز یکشنبه و برای نیمه غربی استان، اردل، کوهرنگ، لردگان، کیار، فارسان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سامانه بارشی عصر دوشنبه از استان خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش می‌یابد.

کد مطلب 4569432

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