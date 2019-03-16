سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: با ورود یک سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه به سطح استان به تدریج افزایش ابر، بارش برف و باران گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها برای روز یکشنبه و برای نیمه غربی استان، اردل، کوهرنگ، لردگان، کیار، فارسان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سامانه بارشی عصر دوشنبه از استان خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: دمای هوا در چهارمحال و بختیاری افزایش می‌یابد.