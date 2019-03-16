٢٢ پست امداد و نجات در ایام نوروز فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجات ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر همزمان با سراسر کشور از امروز ۲۵ اسفندماه آغاز و تا ۱۷ فروردین سال آینده ادامه دارد.

نجات افزود: در ایام نوروز ۹۸، ۱۲ پایگاه ثابت امداد و نجات، پایگاه هوایی، واکنش سریع و کوهستانی و همچنین هفت پایگاه سیار در جاده‌های استان آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

وی با بیان اینکه بالگرد مشترک هلال احمر خراسان شمالی و سمنان طی ماه‌های اخیر بیشتر در خراسان‌شمالی حضور داشته تصریح کرد: با توجه به حوادث آب و هوایی و حساسیت جاده‌ها طی ماه‌های اخیر بالگرد اختصاصی هلال احمر اغلب در خراسان شمالی فعالیت داشته، همچنین این بالگرد از شانزدهم فروردین ماه تا پایان طرح نوروزی در خراسان شمالی مستقر است.

مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی با بیان اینکه ۲۰۰ نفر از دانشجویان و جوانان استان در نوزدهمین دوره طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی فعالیت دارند، گفت: در نوزدهمین دوره طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، ۱۹ پست ثابت، پنج پست سیار، هشت خیمه نماز و هشت فضای دوستدار کودک دایر می‌شود که هدف از اجرای این طرح پیشگیری از حوادث، آگاه سازی و حساس سازی جامعه و آموزش همگانی است.

نجات همچنین با اشاره به اعزام کاروان‌های سلامت و تیم‌های پزشکی هلال احمر به روستاهای محروم و کم برخوردار استان اضافه کرد: تیم‌های پزشکی و متخصصین هلال احمر خراسان شمالی در سال گذشته به ۴۶ روستای محروم استان سفر کرده و ۶ هزار و ۷۹۹ نفر را به طور رایگان درمان کردند.