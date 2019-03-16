به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا حسینی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: آمار سرقت از منزل در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش و سرقت از مغازه ۴۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین سرقت از اماکن خصوصی نیز در سال جاری نسبت به سال قبل ۶۱ درصد افزایش، کشف آن نیز ۶۳ درصد، سرقت از اماکن دولتی و عمومی ۴۷ درصد افزایش و کشف آن ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حسینی ادامه داد: سرقت از خودرو نیز در سال جاری نسبت به سال قبل ۳۹ درصد کاهش، سرقت موتورسیکلت یک درصد کاهش و کشف آن ۶ درصد افزایش و سرقت محتویات خودرو ۲ درصد کاهش و کشف آن ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: سرقت احشام نیز در سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته است که مهمترین علت آن نیز سهل‌انگاری و بی مبالاتی مالکان احشام است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع کشفیات ۷۱ درصد افزایش داشته است، گفت: کیف‌قاپی نیز در خراسان‌جنوبی در سال جاری ۱۸ درصد کاهش و کشف آن ۳۸ درصد افزایش داشته است.

۷۰ درصد سارقین معتاد بوده اند

حسینی با اشاره به اینکه اکثر سارقین را افراد معتاد تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: سرقت‌های خرد نیز در مجموع در سال جاری ۳۹ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در جهت جلوگیری از سرقت مصالح ساختمانی نباید مصالح ساختمانی را در ساختمان‌های نیمه کاره رها گذاست، بیان کرد: کلاهبرداری نیز در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۸ درصد افزایش و کشف آن نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است و همچنین ۲۰۳ نفر متهم به کلاهبرداری دستگیر کردیم.

۱۲ پرونده شاخص کلاهبرداری در خراسان‌جنوبی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۲ پرونده شاخص کلاهبرداری داشتیم، ادامه داد: همچنین در سال جاری در زمینه تشکیل پرونده کلاهبرداری ۹۴ درصد افزایش داشته‌ایم.

حسینی افزود: کلاهبرداری تلفنی نیز در سال جاری نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته است و مجموع کلاهبرداری‌های تلفنی نیز ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی گفت: اگر فردی در مسابقه‌ای برنده و یا صاحب امتیاز شود نیازی نیست برای واریز هدیه شماره کد ملی و رمز دوم کارت فرد نیز دریافت شود.

۲۱ هکتار از اراضی دولتی و ملی از چنگال زمین خواران خارج شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه جرایم اقتصادی نیز مواردی چون اخلال در نظام اقتصادی، احتکار و پول شویی و زمین‌خواران را داشته‌ایم و ۲۱ هکتار از اراضی دولتی و ملی از چنگال زمین خواران خارج شد.

وی با اشاره به دستگیری ۹۰ متهم در حوزه جرایم اقتصادی بیان کرد: در مجموع نیز کشف جرایم اقتصادی در سال جاری ۱۷ درصد افزایش داشته و ارزش ریالی پرونده‌ها نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان‌جنوبی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی خودکشی منجر به فوت در خراسان‌جنوبی یادآور شد: در سال جاری پنج مورد قتل عمدی در استان داشتیم که همه این پنج مورد نیز کشف شده است.