"جایی در دوردست" یک آغاز خوب در سینماست

هادی دیباجی در مورد چگونگی حضور در فیلم معصومی به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم نخستین تجربه بازیگری من محسوب می شود. دستیار کارگردان به دنبال دعوت از چهره ای جوان برای حضور در این فیلم بود که با حضور در دانشگاه هنرهای زیبا از من که در رشته بازیگری تحصیل می کنم، برای تست دعوت کرد. در نهایت با نظر مثبت معصومی برای بازی در این فیلم انتخاب شدم."



وی در مورد نحوه بازی و رسیدن به نقش اظهار داشت: "در میان سه تجربه بازیگری ("عروس کوهستان" و "بوسه بر خاک") نقش جمال متفاوت و بهترین بازی من محسوب می شود. البته نقش و تاثیر کارگردان در جهت راهنمایی و هدایت من برای رسیدن به نقش و موفقیت تاثیرگذار بود. البته خودم نیز پیشنهاداتی در مورد شیوه بازی و ارایه شخصیت جمال به وی ارایه کردم."



دیباجی در مورد ویژگی های شخصیت جمال توضیح داد: "جمال شخصیتی آرام، تنها و درونگراست. روزی که قرارداد بازی در فیلم را امضا کردم، معصومی به من گفت از همان لحظه باید لباسی که برای شخصیت جمال طراحی شده را بپوشم تا بهتر به این شخصیت نزدیک شوم. طی یک ماه زمان باقیمانده تا شروع فیلمبرداری مدام با نقش درگیر بودم و همه رفتارهای بیرونی و احساسی همچون خنده و شادی از برنامه های رفتاری من حذف شد. در این شرایط تنهایی جمال را به صورت ملموس درک و احساس کردم. دوری از خانه و کار در شرایط سخت جوی هم مرا بیشتر در قالب شخصیت جمال قرار داد."



این بازیگر در مورد تاثیر حضور بازیگران باتجربه فیلم نظیر مسعود رایگان و عباس امیری در کار وی اعلام کرد: "تلاش کردم بتوانم از تجربیات این بازیگران استفاده کنم. بارها نظر رایگان را در خصوص نوع و نحوه بازی خود جویا می شدم و تلاش می کردم از این نظرات در بهبود کار استفاده کنم. به یقین حضور این بازیگران حرفه ای در موفقیت فیلم بی تاثیر نبود."



وی در مورد وجود عنصر عشق به عنوان درونمایه اصلی داستان فیلم یادآور شد: "عشق های اینچنینی کمتر در محیط های شهری شکل می گیرد، اما در محیط های روستایی و شهرهای کوچک این نوع عشق های پاک، بی آلایش و ساده فراوان وجود دارد. وجود این عشق به جمال قدرت و توان می دهد که به دور از مصلحت اندیشی در مقابل "گته آقا" پدر بانفوذ و صاحب قدرت "نیالا" ایستادگی کند. به عقیده من، فیلم پایان نویدبخش و خوبی برای نیالا و جمال رقم می زند. زیرا آن دو در پسزمینه سپید و پاک برف به سوی آینده خوب پیش می روند."