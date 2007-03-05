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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

/ استفاده از سرور مرکزی به جای هارد درایو در رایانه ها /

فروش رایانه های شخصی نازک ژاپن در هند

فروش رایانه های شخصی نازک ژاپن در هند

شرکت الکترونیکی "نیپون" ژاپن (NEC) اعلام کرد: با شرکت خدماتی آی تی هند (سیفی) جهت نصب سیستم های محاسباتی ایستگاه پردازشگر ظریف برای رایانه های شخصی در هند مشارکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه در سال 2009 در چارچوب استفاده از سرور مرکزی به جای هارد درایو در رایانه های شخصی اجرا می شود.

دستیابی به این اهداف امکان فروش شرکت NEC را در هند در سال 2009 به 200 میلیون دلار می رساند. فروش این شرکت در هند در سال 2006 یکصد میلیون دلار بود.

بنا بر گزارش رویترز، مقامات این شرکت الکترونیکی ژاپنی ابراز امیدواری کردند، 6 هزار سرور را در اختیار شرکت سیفی قرار دهد تا بدین ترتیب رایانه هایی نازک را در اختیار مشتریان هندی و شرکت های چند ملیتی در این کشور قرار دهد.

کد مطلب 456951

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