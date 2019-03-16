  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

گوترش درباره افزایش تنش‌ها در ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد

گوترش درباره افزایش تنش‌ها در ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد

دبیرکل سازمان ملل بی‌اشاره به نقض مکرر آتش‌بس توسط تروریست‌های جبهه النصره درباره افزایش تنش‌ها در ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش درگیری‌ها در هفته‌های اخیر در استان ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه صادره از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به جنایت‌های تروریست‌های جبهه النصره در این استان و نقض مکرر آتش بس توسط آنان از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است تا به تداوم آتش‌بس پابند باشند.

آنتونیو گوترش با بیان اینکه در سوریه ۱۱.۷ میلیون نفر نیاز به حفاظت و کمک دارند، خواستار تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور شد.

کد مطلب 4569518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها