به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش درگیری‌ها در هفته‌های اخیر در استان ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه صادره از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به جنایت‌های تروریست‌های جبهه النصره در این استان و نقض مکرر آتش بس توسط آنان از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است تا به تداوم آتش‌بس پابند باشند.

آنتونیو گوترش با بیان اینکه در سوریه ۱۱.۷ میلیون نفر نیاز به حفاظت و کمک دارند، خواستار تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور شد.