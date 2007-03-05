  1. هنر
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۵۹

بدون حضور وزیر ارشاد؛

گردهمایی سالانه مدیران استانی کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود

گردهمایی سالانه مدیران استانی کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود

پنجمین گردهمایی مدیران امور کتابخانه های عمومی سراسر کشور، از ساعت 9 تا 18 روز چهارشنبه این هفته در هتل کوثر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حاج مومنی، مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در این گردهمایی علاوه بر مدیران امور کتابخانه های استان های کشور، محمدحسین ملک احمدی، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، معاونین نهاد و یارمند، مدیرکل امور فرهنگی و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور دارند.

وی با اشاره به بحث های عمده ای که در گردهمایی سالانه مدیران امور کتابخانه های عمومی استان ها صورت خواهد گرفت، افزود: مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی و کتابداران از جمله بحث جذب نیم درصد از درآمد شهرداری ها و هزینه کردن آن در کتابخانه های عمومی، توانایی نهاد در پرداخت حقوق- و نه مزایای کتابدارانش - به دلیل مشکلات مالی، سیاست های جدید نهاد کتابخانه های عمومی و ابلاغ آن به مدیران استانی و چارت جدید نهاد موضوعات اصلی این گردهمایی یک روزه را تشکیل خواهد داد.

حاج مومنی همچنین از عدم حضور محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سمت رئیس هیات امنای کتابخانه های عمومی را نیز برعهده دارد خبر داد و گفت: وزیر در جلسه هیات امنای نهاد که چندی پیش برگزار شد، در خصوص مشکلات نهاد نظراتش را بیان کرد که در گردهمایی مدیران استانی امور کتابخانه های عمومی، این نظرات منتقل خواهد شد.


 

کد مطلب 456953

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها