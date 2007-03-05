گردهمایی سالانه مدیران استانی کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حاج مومنی، مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در این گردهمایی علاوه بر مدیران امور کتابخانه های استان های کشور، محمدحسین ملک احمدی، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی، معاونین نهاد و یارمند، مدیرکل امور فرهنگی و جوانان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور دارند.

وی با اشاره به بحث های عمده ای که در گردهمایی سالانه مدیران امور کتابخانه های عمومی استان ها صورت خواهد گرفت، افزود: مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی و کتابداران از جمله بحث جذب نیم درصد از درآمد شهرداری ها و هزینه کردن آن در کتابخانه های عمومی، توانایی نهاد در پرداخت حقوق- و نه مزایای کتابدارانش - به دلیل مشکلات مالی، سیاست های جدید نهاد کتابخانه های عمومی و ابلاغ آن به مدیران استانی و چارت جدید نهاد موضوعات اصلی این گردهمایی یک روزه را تشکیل خواهد داد.

حاج مومنی همچنین از عدم حضور محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سمت رئیس هیات امنای کتابخانه های عمومی را نیز برعهده دارد خبر داد و گفت: وزیر در جلسه هیات امنای نهاد که چندی پیش برگزار شد، در خصوص مشکلات نهاد نظراتش را بیان کرد که در گردهمایی مدیران استانی امور کتابخانه های عمومی، این نظرات منتقل خواهد شد.



