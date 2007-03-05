لیگ های تنیس روی میز را متحول می کنیم/ ورزشکاران انتظارات ما برآورده کردند

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در بخش آموزش موفقیت های خوبی بدست آوردیم و در بخش رقابتهای برون مرزی هم با افزایش رنکینگ های آسیایی و جهانی شرایط خوبی را داریم، به طوریکه در حال حاضر در رده سنی بزرگسالان 15 رتبه درجهان، در رده سنی جوانان 50 پله و دربخش تیمی 3 پله رشد کرده ایم. هم اکنون نیزتنیس روی میز ایران مقام 41 جهان را دارد.

وی با اظهار اینکه بانوان ما به تازگی وارد میادین بین المللی شده اند وهنوز برای پیشرفت فرصت دارند، گفت: عملکرد مثبت بانوان در سال جاری، تمامی انتظارات ما را برآورده کرده است. کار مربیان کره ای بانوان ایران مدتی است که تمام شده به همین دلیل با بررسی مربیان آسیایی به این نتیجه رسیدیم که کشور هندوستان از لحاظ آموزش پیشرفت زیادی داشته بنابراین مذاکراتی را برای استخدام مربی از این کشور آغاز کرده ایم.

شهنازی با بیان اینکه رقابتهای لیگ را درسال آینده متحول می کنیم، اظهار داشت: یکی از برنامه های فدراسیون برای رشد حرفه ای این رشته گسترش مسابقات قهرمانی و لیگ های کشوری است. هم اکنون مسابقات لیگ با برنامه منظمی در رده های سنی مختلف بانوان ومردان انجام می شود و امیدواریم با توجهات لازم این لیگ ازنظر تعداد تیمها و سطح فنی ورزشکاران رشد قابل قبولی داشته باشد.

وی درادامه تصریح کرد: فدراسیون درسال آینده برنامه های زیادی را در بخش های آموزش، مسابقات، اردوها و دیدارهای بین المللی برگزار می کند. تیم ملی بانوان پایان این ماه به مسابقات تنیس روی میز کویت اعزام می شود. تیم های ملی پینگ پنگ ایران نیز به منظور دریافت سهمیه المپیک، شهریور ماه عازم چین خواهند شد.

رئیس فدراسیون افزود: ما قبل از این در المپیک بارسلون، سیدنی و آتن حضور داشته ایم و قطعا این بار نیز می توانیم سهمیه المپیک رقابتهای 2008 را بگیریم. در حال حاضر در کمیته فدراسیون آسیا طرحی اجرا می شود که به غیر از 5 کشورکره، چین، چین تایپه، ژاپن و هنگ کنگ رقابت اصلی برای دریافت سهمیه المپیک بین باقی کشورهای آسیایی است ورزشکاران ایرانی می توانند با بهره مندی از این طرح، برای کسب سهمیه المپیک 2008 در بخش مردان و حتی در بخش بانوان امیدوار باشند.

وی در پایان به مهمترین رقابتهای برون مرزی این رشته در سال آینده اشاره کرد و گفت: از مهترین برنامه های سال آینده تنیس روی میز شرکت در بازیهای جهانی کرواسی(زاگرب)، برگزاری مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان در در فروردین ماه در کشورمان ، ایران و شرکت در دورنهایی این دیدارها در کشور کره و در مرداد ماه سال آینده می باشد. فدراسیون تنیس روی میز به منظور حضور مقتدر در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان درسال 2007 چندین اردوی تدارکاتی برون مرزی را هم در تقویم خود جای داده است.