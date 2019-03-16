به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی ظهر امروز شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی با اصحاب رسانه اظهار داشت: با پیگیری‌های استاندار تعداد ۵۴۴۳ نفر از آسیب دیدگان که از دریافت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بابت کمک هزینه کالا جا مانده بودند می‌توانند این مبلغ را دریافت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای این منظور مبلغ ۱۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است که تا قبل از نوروز امسال و یا پس از آن از طریق هلال احمر به حساب این افراد واریز می‌شود.

وی افزود: همچنین پس از سفر رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به استان کرمانشاه توافقی صورت گرفت که از محل هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و بهزیستی استان کمک شود و با نظر استاندار و با اولویت مناطق زلزله زده هزینه شود.

بالایی تصریح کرد: برای این هزینه چند اولویت در نظر گرفته شد از جمله ۱۱ نفر از زندانیان که کمتر از ۲۰ میلیون تومان بدهی مالی داشتند آزاد شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حدود ۲۷۵ خانوار زلزله زده داشتیم که سرپرست خانواری و عضو ارشد خانواده آنها در زندان هستند و به هر خانواده‌ای تا ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه یا عیدی از طرف استاندار پرداخت شد.

وی افزود: همچنین تعداد ۳۷۵ رأس دام طی سال گذشته توسط یک حیوان درنده تلف شدند که پس از به نتیجه نرسیدن کار کارشناسی در خصوص آنها و عدم حمایت از دامداران، استاندار موافقت کرد که ۱۰۰ میلیون تومان برای آنها که ۲۶ نفر بودند در نظر گرفته شود.

بالایی تصریح کرد: همچنین قرار شد معادل یک ماه حقوق به هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد در ۹ شهرستان و دو بخش آسیب دیده از زلزله تعلق بگیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه به امهال وام‌های مناطق زلزله زده اشاره کرد و افزود: برداشت برای این بوده که کل بدهی‌های تسهیلات همه افراد ۹ شهرستان و دو بخش امهال می‌شود در حالی که واقعیت بر اساس قانون این قید وجود ندارد و قانونگذار قید آسیب دیده یا خسارت دیده را عنوان کرده است.

بالایی گفت: مردم زلزله زده باید توجه کنند که اگر تسهیلات آنها مشمول امهال نشده برای پرداخت وام‌هایشان به بانک‌ها مراجعه کنند چرا که عدم پرداخت وام‌ها آسیب استان وارد می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه اظهار داشت: تمام تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان چه خسارت دیده از زلزله و چه خسارت ندیده امهال می‌شود و هیچ محدوده قانونی ندارند.

وی افزود: تسهیلات بالای ۵۰ میلیون تومان تعداد ۹۷ هزار و ۴۳۸ نفری که توسط ستاد بازسازی بنیاد مسکن ارزیابی شدند و رتبه خسارت را گرفتند، امهال می‌شود.

بالایی خاطرنشان کرد: همچنین تسهیلات تعداد ۸۸۶ واحد خدماتی، کشاورزی و صنعتی که در زلزله خسارت دیدند نیز امهال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که تسهیلات زیر ۵۰ میلیون تومان خارج از مناطق زلزله‌زده دریافت کردند اگر سکونتشان در مناطق زلزله زده برای ما مشخص شود وام‌هایشان امهال می‌شود ولی اگر تسهیلات شأن بیش از ۵۰ میلیون تومان است و خارج از مناطق زلزله زده تسهیلات گرفتند امهال تسهیلات این دسته مشروط بر این است که یا دارای کد بازسازی باشند و یا اینکه باید تسهیلات را در مناطق زلزله‌زده مصرف کرده باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه یادآور شد: در مجموع از زمان وقوع زلزله تاکنون ۴۰ جلسه شورای مدیریت بحران تشکیل شده و ۵۳۰ مصوبه عنوان شده که بیش از ۵۰۰ مصوبه آن اجرایی و مابقی در دست اقدام است.