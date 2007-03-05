پیشنهاد ماه ژوئن همچنان روی میز قرار دارد / اتحادیه اروپا دیدگاه دو مسیر را درباره ایران دنبال می کند

÷به گزارش خبرگزاری مهر "کریستینا گالاچ" (Cristina Gallach ) سخنگوی "خاویر سولانا" در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران از نگاه اتحادیه اروپا چیست، تصریح کرد:" ما کاملا امیدواریم که موضوع هسته ای ایران از طریق مذاکره با تهران حل شود. این دیدگاهی است که ما همواره از آن دفاع کرده ایم. در ژوئن سال گذشته آقای سولانا پیشنهاد بسیار خیرخواهانه و گسترده ای را به ایران از طرف جامعه بین المللی ارائه کرد. "

وی افزود:" شرطی که وی تعیین کرد تعلیق غنی سازی و فعالیتهای مربوط به بازفرآوری بود؛ متاسفانه ایران تصمیم گرفت تا این پیشنهاد را رد کند و به همین علت است که چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمها را پذیرفت."

گالاچ خاطر نشان کرد :"همانطور که شما می دانید؛ اتحادیه اروپا دیدگاه " دو مسیر" را دنبال می کند که به معنای آن است که اگر ایران غنی سازی و بازفرآوری را تعلیق کند؛ ما می توانیم به میز مذاکرات و مسیر دیپلماتیک بازگردیم؛ یک راه حل از طریق مذاکره برای همه ( طرفها) بهتر است و اجازه می دهد تا یک رابطه خوب با ایران را مد نظر داشت."

وی ضمن رد گزارشها مبنی بر اینکه سولانا پیشنهاد تازه ای را برای حل برنامه هسته ای ایران ارائه کرده ،گفت:" پیشنهاد ماه ژوئن همچنان روی میز قرار دارد."