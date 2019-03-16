مجید رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور دارای چهار دفتر و یک کمیته است، اظهار داشت: این دفترها شامل دفاتر پیشگیری از اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی، معلولیت‌ها و مشاوره و خدمات روانشناختی است و کمیته فعال این معاونت نیز پیشگیری از ایدز و کنترل آن است.

وی با بیان اینکه تمرکز ما در اقدامات پیشگیرانه حوزه اجتماعی بر روی افزایش مهارت‌های زندگی و اجتماعی است، افزود: آموزش‌های پیش از ازدواج و هرگونه کلاس در جهت افزایش مهارت زندگی، گفت و گو، تفکر منطقی، حل مشکل و مهارت نه گفتن به منظور ارتقا و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسط این سازمان برگزار می‌شود.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در مهدکودک‌ها آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود، ابراز داشت: امسال در سطح کشور به جهت پیشگیری از اعتیاد به صورت محله محور برنامه‌های پیشگیرانه برگزار می‌شود و به کودکان مهارت‌های زندگی و پیشگیری از اعتیاد آموزش می‌دهند.

وی با بیان اینکه این اقدامات به واسطه سازمان‌های مردم نهاد و سایر نهادها انجام می‌شود، گفت: خوشبختانه بر اساس آمار مشارکت خیرین کاشانی در حوزه‌های مختلف در سطح بالایی قرار دارد و به لطف خداوند این خیران کاشانی همچون سایر بخش‌ها به بخش‌های سازمان بهزیستی کاشان ورود پیدا کرده و در حوزه عمرانی و آموزشی خدمات ارائه دادند.

رضازاده از الزام گذراندن دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: در برنامه‌های پیشگیرانه موضوع اجبار نتیجه مورد نظر را ندارد و بر همین اساس با اجرای این مهم در قالب قانون برای تحقق موضوع پیشگیری گامی مؤثر برداشتیم.