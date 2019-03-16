فشردگی بازی ها دلیل خستگی بازیکنان پرسپولیس در نیمه دوم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی بعد از بازی با سپیدرود رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به بازی امروز، اظهار کرد: فشردگی بازی‌ها باعث شد که در نیمه دوم بدن بازیکنان کم آورد اما سه امتیاز بازی مهم بود که آن را به دست آوردیم.

ترابی با اشاره به صحنه خطای پنالتی که بروی وی در محوطه جریمه سپیدرود انجام شد، گفت: من معتقدم که خطای پنالتی درست بود اما نمی دانم چرا داور خط نظر داور وسط را تغییر داد.

وی بازی در پرسپولیس را لذت بخش دانست و افزود: در پرسپولیس باید همیشه خوب باشید نباید نوسانی در بازی داشته باشید همه تلاش خود را انجام می‌دهم که در ادامه فصل نیز بهترین بازی‌ها را برای این تیم انجام دهم.