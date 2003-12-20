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۲۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۹:۰۰

با حضور در سفارت آذربايجان

محسن هاشمي از سوي مجمع تشخيص مصلحت درگذشت حيدرعلي اف را تسليت گفت

محسن هاشمي رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در سفارت آذربايجان در تهران درگذشت حيدرعلي اف را تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، وي در ديدار با حسن اف سفير جمهوري آذربايجان در تهران با ابراز تاسف از درگذشت حيدرعلي اف وي را يك شخصيت و سياستمدار بزرگ داشت.
هاشمي تاكيد كرد : اين مرد بزرگ با تلاشهاي خود بهروزي را براي ملت آذربايجان به ارمغان آورد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز با ارسال پيامي جداگانه براي الهام علي اف رئيس جمهوري جديد آذربايجان درگذشت حيدرعلي اف را به وي ،  دولت و ملت آذربايجان تسليت گفت.

کد مطلب 45697

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