استقلال نساجی را برد و به پرسپولیس چسبید/ دربی جذابتر از همیشه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و نساجی مازندران در روز سوم از هفته بیست و دوم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید.

در این بازی که از ساعت ۱۹ آغاز شد، مرتضی تبریزی (۴۲) از روی نقطه پنالتی برای استقلال گل زد.

استقلال این مسابقه را با ترکیب سید حسین حسینی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، روزبه چشمی، میلاد زکی پور، آیاندا پاتوسی، علی کریمی، فرشید باقری، ایسما (۶۳ - داریوش شجاعیان)، مرتضی تبریزی (۹۰ - گادوین منشأ) و محسن کریمی (۵۶ - طارق همام) آغاز کرد.

مثل دیدارهای گذشته استقلال در ورزشگاه آزادی این شاگردان شفر بودند که حریف را تحت فشار قرار دادند تا بتوانند به گل برتری دست پیدا کنند. با این حال دفاع محکم تیم قائمشهری اجازه رسیدن به گل را به استقلال نداد.

درحالی که فشار استقلال برای رسیدن به گل عجله زیادی داشت، رضایی دروازه بان نساجی در چندین مقطع روی زمین افتاد و بالاخره پس از ناتوانی در ادامه مسابقه به علت مصدومیت، در اواسط نیمه اول جای خود را به حامد لک داد. جابجایی این دو بازیکن دقایق زیادی از وقت نیمه اول را تلف کرد.

در دقیقه ۳۸ این دیدار فرار مرتضی تبریزی پشت مدافعان نساجی او را در موقعیت تک به تک وارد محوطه جریمه کرد اما مدافع جا مانده حریف مرتکب خطا شد که محمدرضا اکبریان داور مسابقه اعلام ضربه پنالتی کرد.

بازیکنان نساجی برای دقایقی به اعلام این پنالتی اعتراض کردند اما در نهایت داور پس از مشورت با کمک پشت دروازه اش ضربه پنالتی را تأیید کرد و مرتضی تبریزی در دقیقه ۴۲ این ضربه را به گل برتری آبی‌ها تبدیل کرد. به دلیل وقت‌های تلف شده شش دقیقه برای نیمه اول وقت اضافه گرفته شد تا نیمه اول با همین تک گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نساجی برای جبران نتیجه جلو کشید و در دقیقه ۴۹ جعفری می‌توانست بازی را برای نساجی به تساوی بکشاند اما شوت او به اوت رفت.

در ادامه استقلال توسط تبریزی و ایسما دروازه نساجی را تهدید کرد که موقعیت‌های این تیم هم راه به جایی نبرد. وینفرد شفر سرمربی استقلال برای افزایش فشار روی دروازه نساجی و به ثمر رساندن گل دوم، ابتدا طارق همام و سپس داریوش شجاعیان را وارد زمین کرد تا مهاجمان استقلال بیشتر صاحب موقعیت شوند.

در دقیقه ۷۸ همکاری طارق، پاتوسی و تبریزی دروازه نساجی را تا آستانه باز شدن پیش برد اما پاتوسی که در موقعیت تک به تک با حامد لک قرار داشت، توپ را به پای این دروازه بان زد تا آبی‌ها در رسیدن به گل دوم ناکام بمانند.

پاتوسی حتی در دقیقه ۸۷ پشت ضربه ایستگاهی استقلال نزدیک به محوطه جریمه نساجی ایستاد و ضربه او با فاصله اندک به اوت رفت. فشارهای خفیف نساجی در دقایق پایانی هم ثمری نداشت تا بازی با همان تک گل به سود استقلال به پایان برسد.

استقلال با این برد ۴۳ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر جای تراکتورسازی را در رده دوم جدول گرفت تا نزدیک ترین تعقیب کننده پرسپولیس باشد.

پرسپولیس هم امروز موفق شد با نتیجه ۳ بر یک سپیدرود رشت را شکست بدهد تا با ۴۵ امتیاز صدرنشین باشد. به این ترتیب هم استقلال و هم پرسپولیس با برد به استقبال دربی می‌روند که قرار است دهم فروردین ۹۸ برگزار شود.