استقلال شخصیت خوبی دارد/ باشگاه قرارداد بازیکنانم را تمدید کند

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از پیروزی یک بر صفر امشب استقلال تهران مقابل نساجی مازندران در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی تهران گفت: ابتدا می‌خواهم درباره دروازه بان تیم حریف کنم. فکر می‌کنم برای چشمانش مشکلی پیش آمد. امیدوارم مشکل خاصی برای دروازه بان نساجی پیش نیاید.

سرمربی استقلال تهران افزود: این پیروزی با توجه به اینکه آخرین بازی ما در سال بود بسیار اهمیت داشت. وقتی به سالی که پشت سر گذاشتیم نگاه کنیم باید بگویم با وجود مشکلاتی که داشتیم خیلی خوشحالم دوم هستیم. دفعه قبل هم گفتم این تیم شخصیت خیلی خوبی دارد و برای فوتبال این موضوع خیلی مهم است.

شفر ادامه داد: یک مقدار شرایط این بازی شبیه به دیدار قبلی ما شد. پنج، شش موقعیت صد درصد داشتیم و به گل تبدیل نشد. اما در بازی قبلی نه تنها گل نزدیم بلکه یک گل هم خوردیم که مسابقه با نتیجه تساوی تمام شد. امروز از کسب سه امتیاز راضی هستم اما از اینکه موقعیت‌هایمان را تبدیل به گل نکردیم خوشحال نیستم.

وی درباره دروازه بانان استقلال گفت: دیروز در کنفرانس خبری قبل از بازی گفتم به خاطر بازی‌های سخت تغییراتی در ترکیب داریم. دیدید که حسینی جای رحمتی آمد. ما دو دروازه بان بسیار خوب داریم. اگر دروازه بان عوض می‌کنیم به خاطر مطلبی که یک رسانه می‌نویسد و می‌دانیم از کجا نشأت گرفته، نیست.

سرمربی آبی پوشان پایتخت تصریح کرد: ما فصل را با آمادگی ۶۰ درصد شروع کردیم و الان به ۸۰ درصد رسیده ایم. نمی‌خواهم سال آینده مثل فصل قبل شود. به همین خاطر به مدیرعامل گفته ام تیم حفظ شود. با بازیکنانی که می‌خواهیم باید تمدید کنند. مدیرعامل باشگاه لیست من را می‌داند. خیلی هم زمان نداریم. به بازیکنانم اعتقاد دارم. امیدوارم خیلی زود صحبت با بازیکنانم شروع شود.

شفر ادامه داد: سال ایرانی رو به پایان است. از هوادارانمان تشکر می‌کنم. آنها بهترین هستند. هواداران تضمینی هستند که بدون آنها نمی‌توانیم به موفقیت برسیم. از تمام ارکان باشگاه تشکر می‌کنم. وقتی ما با هم هستیم می‌توانیم موفق شویم. از کادر فنی تیمم تشکر می‌کنم. ما با هم صحبت می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی درباره بازیکنان خود افزود: دنبال سوپراستار نیستیم و کار تیمی می‌خواهیم. امروز مرتضی تبریزی بازی کرد و فردا هم شاید میثم تیموری در ترکیب باشد. مهم این است همگی با هم هستیم.

شفر بار دیگر با اشاره به عید نوروز اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه تشکر می‌کنم. دوره کاری خوبی با هم داشتیم. من از رفتار منصفانه ای که شما داشتید تشکر می‌کنم. همچنین از مدیرعامل باشگاه و خانواده اش و پسر مدیرعامل آقای علیرضا تشکر می‌کنم. از حضور او در جذب دو بازیکن تیم یعنی پاتوسی و ایسما ممنونم.

وی در پاسخ به این سوال که بازیکنان جدیدی که برای فصل آینده استقلال در نظر گرفته است خارجی هستند؟ افزود: هیچ گزینه‌ای نداریم. آن حرف را به صورت کلی گفتم! شاید گزینه‌هایی مثل سجاد آقایی و فرشاد محمدی روند پیشرفت خوبی داشته باشند و دیگر به بازیکن جدید هم نیاز نداشته باشیم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت در خصوص دیدار دربی که دهم فروردین ماه سال آینده برگزار می‌شود، گفت: بازی بسیار مهم امروز بود که باید می‌بردیم. الان بازیکنان و من به خانه می‌رویم. مربی بدنساز به بازیکنان برنامه می‌دهد که در تعطیلات چه کار کنند. مشخص است بازی امروز در حال حاضر مهم‌تر از بازی با پرسپولیس بود. باید برگردیم و خودمان را برای بازی با پرسپولیس آماده کنیم. مشخص است می‌خواهیم هوادارانمان را خوشحال کنیم ولی فراموش نکنیم آنها امروز هم خوشحال بودند.