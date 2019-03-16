صادرات LPG ادامه دارد/ اسناد مناقصه صادرات گاز به عمان آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت افتتاح فازهای ٢٤-٢٢ و ١٣ در پاسخ به خبرنگار مهر درباره روند صادرات و مدیریت ال.پی.جی با توجه به افزایش تولید آن گفت: روند صادرات ال.پی.جی در جریان است و ادامه دارد، اما برنامه‌ریزی برای مدیریت این محصول به منظور تبدیل به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بیشتر وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره آخرین وضعیت قرارداد صادرات گاز به عمان توضیح داد: اسناد مناقصه ما برای احداث خط لوله آماده است، اما طرف عمانی چندان آمادگی برگزاری ندارند چرا که به دلیل تحریم‌های موجود شرکت‌های خارجی امکان سرمایه گذاری و حضور را در این پروژه ندارند.

زنگنه در ادامه درباره صادرات گاز به عمان اظهار داشت: مبلغ قرارداد برای لوله گذاری چندان بالا نیست اما ایران تجهیزات لازم برای لوله گذاری در عمق ١٠٠٠ متر را داریم، اما لوله گذاری در عمق ٨٠٠ متر را به نحو احسن انجام می‌دهیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گاز غنی پارس جنوبی سال ۹۸ به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد، گفت: در نتیجه این افزایش ایران از قطر در برداشت گاز از پارس جنوبی پیشی می‌گیرد. از سویی دیگر تراز تولید گاز اتان برای نخستین بار در صنعت نفت مثبت شد که در نتیجه محدودیت خوراک پتروشیمی‌ها رفع شد.

زنگنه با اعلام اینکه پرونده توسعه پارس‌جنوبی سال ۹۹ بسته می‌شود، اظهار داشت: برای تکمیل و بهره برداری توسعه فاز ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی ١١ میلیارد دلار هزینه شده است.

به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم عسلویه، شهریور ۷۶ یک زمین بکر بود. تا سال ۸۴، پنج فاز وارد مدار شد، از ۸۴ تا ۹۲، ۵ فاز دیگر وارد مدار شد و از سال ۹۲ تا کنون ١٠ فاز مورد بهره برداری واقع شده است.

وی افزود: تا پیش از پایان سال ۹۸، ۲۷ فاز دریایی پارس جنوبی را در مدار تولید خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی با وجود افزایش تولید، بالا است گفت: مردم بدون توجه به بهینه‌سازی انرژی را مصرف کرده‌اند و بالاترین مصرف تاریخ در سال جاری ثبت شده است. این در حالی است که هیچ صنعتی در سال جاری مشکل گاز روبه‌رو نبوده است.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت توسعه فاز ١١ پارس جنوبی تصریح کرد: قرار است هیئت عالی‌رتبه چینی به منظور بررسی توسعه فاز ١١ پارس جنوبی به ایران بیاید. از طرفی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره این موضوع به چین سفر کرده است و امشب به کشور برمی‌گردد.

وی درباره صادرات گاز به پاکستان توضیح داد: از نظر حقوقی درباره صادرات گاز به پاکستان ما مدعی هستیم و آنها نیز ادعای سیاسی دارند که از سوی امارات و عربستان تحت فشار هستند، اما ما قرارداد معتبر داریم، از سویی دیگر پاکستان نمی‌تواند گازی ارزان‌تر از ایران پیدا کند.

زنگنه درباره حضور در بازار گاز سوریه و از طریق مدیترانه به اروپا اظهار داشت: پیشنهادی داشتیم گاز را از عراق به داخل این کشور ببریم که با همکاری عراقی‌ها باید انجام شود اما عراقی‌ها تنها در حرف با ما همراه هستند. این در حالی است که تحریم در صادرات گاز به عراق تأثیری نداشته و در زمینه دریافت پول از عراق مشکل داریم که در حال حل شدن است.

طبق اظهارات این مقام مسؤول تجهیزات مورد نیاز فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و ماشین‌های دوار پیش از نوامبر ۲۰۱۸ وارد کشور شده است تا درگیر تحریم نشویم.

می‌خواهند با آدرس‌های غلط پرونده بابک زنجانی را به سایه ببرند

زنگنه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی نیز گفت: رقم کلاهبرداری وی بالاترین رقم کلاهبرداری ایران است و می‌خواهند با آدرس غلط درباره پرونده بازرگانی پتروشیمی پرونده زنجانی را به سایه ببرند. زنجانی نه تنها پول نفت را دزدیده است بلکه پولی که بابت پرداخت به پیمانکاران در اختیار وی بوده است را نیز به پیمانکاران تخصیص نداده است.پشت خیلی از افرادی که به من تهمت می‌زنند، زنجانی است.

وی در ارتباط با لایه نفتی پارس جنوبی گفت: برای توسعه این لایه نفتی قرارداد را هم برای شرکت‌های مورد نظر آماده کرده بودیم که به دلیل تحریم‌ها منتفی شد. البته امکان توسعه این لایه توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد اما به هر حال به فناوری به‌روزتری نیازمندیم.

این مقام مسؤول در پاسخ به پرسشی درباره کم شدن صادرات میعانات گازی گفت: به‌دلیل وارد مدار شدن پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس عمده میعانات در این پالایشگاه مصرف می‌شود. در حال حاضر ۳۵۰ هزار بشکه میعانات در این پالایشگاه مصرف می‌شود و به همان میزان نیز از صادرات کم می‌شود و به جای آن کالای با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌شود. البته تحریم نیز تأثیر داشته ولی تولید میعانات گازی کم نشده است.

وزیر نفت همچنین درباره اظهارات مقامات آمریکایی و تأثیر آن در بازار نفت گفت: آمریکایی‌ها زیاد حرف می‌زنند. توصیه می‌کنم کمتر حرف بزنند چون بازار را به هم می‌ریزند. امسال چندین بار بازار دچار تنش شد. هر روز یک حرف می‌زنند که ضد و نقیض است. مسئول تنش در بازار آمریکا است.

وی درباره احتمال تمدید معافیت‌های فروش نفت ایران گفت: بنده نمی‌دانم معافیت‌ها تمدید می‌شود یا خیر؛ ما کار خود را می‌کنیم اما هر روز یک حرف می‌زند.

زنگنه درباره اختلاف با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اظهارداشت: بنده هیچ‌گاه به صورت علنی از قرارگاه گله نکردم. برخی می‌خواستند بین ما و قرارگاه و سپاه اختلاف بیاندازند اما ما نگذاشتیم.

دورزدن تحریم با بورس نفت ممکن نیست

وی درباره عرضه نفت در بورس گفت: قانون حکم کرده هر ماه عرضه داشته باشیم و ما هم اجرا می‌کنیم. اگر فروش برود خوشحال می‌شویم و کار عرضه نفت خام و میعانات به‌طور مرتب ادامه دارد اما واقعیت این است که بورس شفاف‌ترین روش برای معامله و رقابت است و ما می‌خواهیم غیر شفاف‌ترین کار یعنی همان دور زدن تحریم را از طریق بورس انجام دهیم که جور نمی‌شود.

زنگنه درباره جمع آوری گازهای همراه نفت گفت: بیشترین مشکل ما در این زمینه در خوزستان و خارک است. برای حل این موضوع ۴ ان جی ال باید راه‌اندازی شود که از جمله آنها پالایشگاه بید بلند، ان جی ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، ان جی ال ۳۱۰۰ در ایلام و یک ان جی ال در خاک است. دو کار دیگر با حضور رئیس‌جمهور امضا شد که قرارداد جمع‌آوری گاز در شرق کارون بوده است. اگر این طرح‌ها اجرایی شود ۹۵ درصد گازهای همراه جمع‌آوری خواهد شد و امیدوارم قبل از پایان دولت سوزاندن گاز همراه تمام شود.

از بازجویی ویژه خبر ندارم

وی در واکنش به بازجویی از یکی از همکاران نزدیکش گفت: در این‌باره اطلاعی ندارم. البته بازجویی دائم اتفاق می‌افتد اما بازجویی ویژه را خبر ندارم.

زنگنه درباره حل مشکل بیکاری گفت: مشکل بیکاری با استخدام در وزارت نفت حل نمی‌شود. بنده از وقتی آمده‌ام تلاش کردم وضع حقوقی کارکنان صنعت نفت را بهبود ببخشم. سال‌جاری حقوق کارکنان قراردادی مدت موقت ترمیم شده و تلاش می‌کنیم حقوق ارکان ثالث را هم برای سال آینده بهبود ببخشیم.

صحبت‌های احمدی نژاد دروغ است

زنگنه درباره سخنان رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم درباره فروش نفت در زمان تحریم گفت: برخی موارد را به دستگاه‌های دولتی سپرده بودند که غیرقانونی بود. پول ما را خوردند و ما بعداً متوجه شدیم. برخی شرکت‌ها هم خارجی بودند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه صحبت‌های احمدی نژاد دروغ است، اظهار داشت: احمدی نژاد گفت قیمت نفت را صد دلار می‌کند بله، اما در این شرایط به دلیل نامطلوب شدن فضا، میزان صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند. هولوکاست درست می‌کند. پارس جنوبی را تعطیل می‌کند تا قیمت نفت را به صد دلار می‌رساند که به نفع بقیه است.

این مقام مسووول درباره آخرین وضعیت پالایشگاه سیراف گفت: تعدادی سرمایه‌گذار مایل به ادامه همکاری هستند اما تعدادشان زیاد نیست. راه‌اندازی فاز چهار پالایشگاه ستاره خلیج فارس تصویب شده است در این راستا فروردین جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران سیراف برگزار می‌کنیم و پرونده آنهایی که آمادگی ندارند بسته خواهد شد.

مال بی زبان را دست آدم زبان دار نمی‌دهم

وی در ادامه در مورد پرونده اختلاس پتروشیمی گفت: در طول پنج و نیم سال گذشته فشار زیادی را از جانب شرکت بازرگانی پتروشیمی تحمل کردم. عده‌ای ما را بیچاره کردند و می‌گفتند چرا از این شرکت استفاده نمی‌کنید.

وزیر نفت ادامه داد: شرکتی بود به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی که صددرصد دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی کالاهای تولیدی خود را به این شرکت می‌داد و به دلیل گردش مالی بزرگ اعتباری برای این شرکت ایجاد شد. این شرکت در اقدامی عجیب در سال ١٣٨٨ خصوصی شد اما روال گذشته ادامه پیدا کرد. نزدیک به چهار میلیارد یورو در سال‌های ٩١ و ٩٢ بازنگشته است. ارزی هم که بازگشته طبق ارز رسمی بوده در حالی که در آن سال‌ها ارز رسمی، مرجع و آزاد وجود داشته است.

وی افزود: من گفتم مال بی‌زبان را دست آدم زبان‌دار نمی‌دهم. نمی‌دانید چه بلایی سر من آوردند و گفتند می‌خواهید این شرکت را تضعیف کنید. اکنون برای ورود قوه قضائیه به این موضوع تشکر می‌کنم.