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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

/ اولین دیدار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا /

الاتحاد سوریه وارد تهران شد / نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز به اصفهان می رود

الاتحاد سوریه وارد تهران شد / نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز به اصفهان می رود

الاتحاد سوریه نخستین حریف تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مرحله مقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای رویارویی با این تیم امروز وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاتحاد سوریه پس از اقامتی کوتاه درتهران ، این شهر را به مقصد اصفهان ترک می کند و روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر با تیم فوتبال سپاهان روبرو خواهد شد.

این تیم درهتل کوثر اصفهان اقامت خواهد کرد و ساعت 15 فردا آخرین تمرین خود قبل از رویارویی با سپاهان را در ورزشگاه فولاد شهر برگزار خواهد کرد.

کاروان تیم فوتبال الاتحاد سوریه در حالی امروز به  ایران سفر کرده است که براساس برنامه ریزی های قبلی قراربود این تیم صبح روز سه شنبه وارد اصفهان شود. سفر یک روز زودتر الاتحاد مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است که احتمال دارد آنها ناچار شوند با اوتوبوس ازتهران راهی اصفهان شوند.

دو تیم سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه روز چهارشنبه هفته جاری در هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با هم روبرو خواهند شد. این دیدار در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می شود.

نماینده و ناظرکنفدراسیون آسیا برای نظارت بازی تیمهای سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه نیز وارد ایران شد. وی با حضور در شهر اصفهان از امکانات ورزشگاه فولاد شهر اصفهان محل برگزاری بازی این دو تیم بازدید به عمل خواهد آورد.

این ورزشگاه در سال 2004 میزبان بازیهای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود.

کد مطلب 456974

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