جشن دومین سال تاسیس خانه کتابدار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دست اندرکاران شورای کتاب کودک به سخنرانی پیرامون موضوعات مختلف می پردازند. طرح بازسازی کتاب های پارچه ای با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا از جمله مباحثی است که امروز در این مراسم به آن پرداخته می شود.

شورای کتاب کودک در سال جدید فعالیت هایی چون آماده سازی و کتاب رسانی به کودکان نابینا و مهیا کردن آثاری مخصوص کودکان زیر سه سال را نیز سرلوحه برنامه های خود دارد.

مراسم دومین سالگرد خانه کتابدار شورای کتاب کودک عصر امروز با حضور توران میرهادی دبیر فرهنگنامه کودک، نوش آفرین انصاری رییس هیات مدیره شورا و... در محل خانه کتابدار برگزار می شود.