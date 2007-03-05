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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۱

اخبار کوتاه فرهنگی هنری

اخبار کوتاه فرهنگی هنری

نمایش "بدرود امپراتور" نوشته محمد ابراهیمیان به کارگردانی علی پویان امروز دوشنبه 14 اسفندماه ساعت 30/19 برای هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد اجرای نمایش از چندی پیش در این تالار آغاز شده و امروز میزبان هنرمندان تئاتر، سینما و اهالی رسانه خواهد بود. در این نمایش جهانگیر الماسی، ژیلا سهرابی، نسیم ادبی، علی گوهری، مینو زاهدی، رضا امامی، شهرزاد وجدانی و مرجانه گلچین ایفا نقش می کنند.

- نشست خبری نمایش "منظومه مور بی ملکه" به نویسندگی و کارگردانی ناصح کامکاری روز سه شنبه 15 اسفندماه ساعت 15 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این نشست علاوه بر نویسنده و کارگردان نمایش، سایر عوامل هم حضور دارند و به پرسش های خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی پاسخ می دهند. این نمایش ساعت 30/19 در تالار قشقایی اجرا می شود و الهام پاوه نژاد، آشا محرابی و محمد حاتمی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند.

- نخستین جشنواره فیلم های بهاری از 14 اسفندماه در فرهنگسرای خاتم آغاز می شود و به مدت 10 روز در سانس های 17-15-13 ادامه می یابد. روابط عمومی فرهنگسرای خاتم اعلام کرد این برنامه با هدف پاسداشت آئین های نوروزی با مضامین آموزشی و اخلاقی برای پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برگزار می شود. علاقمندان می توانند در روزهای ذکرشده به شهرک ولی عصر (عج)، خیابان پژاند، فرهنگسرای خاتم، سالن آمفی تئاتر خاتم مراجعه کنند. تلفن: 7-66207065

- نخستین همایش "نوروز، نوزایی تفکر" با حضور شاعران، هنرمندان و پژوهشگران روز یکشنبه 20 اسفندماه از ساعت 18 تا 22 در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. این همایش در قالب شعرخوانی، سخنرانی و اجرای برنامه موسیقی با محتوای نوروز و بهار با رویکرد تفکر و اندیشه شکل می گیرد. علاقمندان می توانند به نشانی شهر زیبا، شهران، بلوار شهران، نرسیده به فلکه دوم، فرهنگسرای  تفکر مراجعه کنند. تلفن: 44301444 و 9-44304978 و سایت فرهنگسرا به نشانی www.tafakor.org با اطلاعات به روز در دسترس علاقمندان است.

- مسابقه کتبی "چهارده حدیث از معصومین" با موضوع فضیلت صله رحم و مضرات قطع رحم به همت کانون قرآن فرهنگسرای کار برگزار می شود. این مسابقه به منظور اهمیت فضیلت صله رحم از دیدگاه ائمه معصومین و ترغیب خانواده ها برای بجا آوردن سنت دید و بازدید نوروزی اجرا می شود. علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند احادیث مستند و مرتبط با این موضوع را تا تاریخ 18 اسفندماه به نشانی خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، خیابان شهید سبحانی، پلاک 264، کانون قرآن فرهنگسرا ارسال نمایند.

کد مطلب 456981

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