اخبار کوتاه فرهنگی هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاع رسانی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد اجرای نمایش از چندی پیش در این تالار آغاز شده و امروز میزبان هنرمندان تئاتر، سینما و اهالی رسانه خواهد بود. در این نمایش جهانگیر الماسی، ژیلا سهرابی، نسیم ادبی، علی گوهری، مینو زاهدی، رضا امامی، شهرزاد وجدانی و مرجانه گلچین ایفا نقش می کنند.

- نشست خبری نمایش "منظومه مور بی ملکه" به نویسندگی و کارگردانی ناصح کامکاری روز سه شنبه 15 اسفندماه ساعت 15 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این نشست علاوه بر نویسنده و کارگردان نمایش، سایر عوامل هم حضور دارند و به پرسش های خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی پاسخ می دهند. این نمایش ساعت 30/19 در تالار قشقایی اجرا می شود و الهام پاوه نژاد، آشا محرابی و محمد حاتمی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند.

- نخستین جشنواره فیلم های بهاری از 14 اسفندماه در فرهنگسرای خاتم آغاز می شود و به مدت 10 روز در سانس های 17-15-13 ادامه می یابد. روابط عمومی فرهنگسرای خاتم اعلام کرد این برنامه با هدف پاسداشت آئین های نوروزی با مضامین آموزشی و اخلاقی برای پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برگزار می شود. علاقمندان می توانند در روزهای ذکرشده به شهرک ولی عصر (عج)، خیابان پژاند، فرهنگسرای خاتم، سالن آمفی تئاتر خاتم مراجعه کنند. تلفن: 7-66207065

- نخستین همایش "نوروز، نوزایی تفکر" با حضور شاعران، هنرمندان و پژوهشگران روز یکشنبه 20 اسفندماه از ساعت 18 تا 22 در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. این همایش در قالب شعرخوانی، سخنرانی و اجرای برنامه موسیقی با محتوای نوروز و بهار با رویکرد تفکر و اندیشه شکل می گیرد. علاقمندان می توانند به نشانی شهر زیبا، شهران، بلوار شهران، نرسیده به فلکه دوم، فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند. تلفن: 44301444 و 9-44304978 و سایت فرهنگسرا به نشانی www.tafakor.org با اطلاعات به روز در دسترس علاقمندان است.

- مسابقه کتبی "چهارده حدیث از معصومین" با موضوع فضیلت صله رحم و مضرات قطع رحم به همت کانون قرآن فرهنگسرای کار برگزار می شود. این مسابقه به منظور اهمیت فضیلت صله رحم از دیدگاه ائمه معصومین و ترغیب خانواده ها برای بجا آوردن سنت دید و بازدید نوروزی اجرا می شود. علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند احادیث مستند و مرتبط با این موضوع را تا تاریخ 18 اسفندماه به نشانی خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، خیابان شهید سبحانی، پلاک 264، کانون قرآن فرهنگسرا ارسال نمایند.