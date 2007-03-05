" رولینگ " برای هری پاتر عزا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، " جی. کی. رولینگ " اخیرا اعلام کرده که از زمان اتمام کتاب «هری پاتر و منفذهای مرگبار» عزا گرفته است.

او اخیرا در سایت رسمی خود نوشته است : " همیشه می ‌دانستم که داستان هری در کتاب هفتم آن به اتمام می‌رسد اما خداحافظی با آن برایم خیلی سخت است. با اینکه الان ماتم گرفته ‌ام اما احساس می ‌کنم که به موفقیتی باورنکردنی دست یافته ‌ام. باور نمی ‌کنم که پس از چندین سال ، این داستان پایان یافته است . هیچ وقت فکر نمی کردم که این همه احساس دلشکستگی بکنم."

رولینگ درباره علاقه خود به کتابهایش گفته است که هر چند به همه آنها علاقه زیادی دارد اما به " منفذهای مرگبار " بیشتر علاقمند است و این شگفت ‌ترین راه برای پایان این مجموعه بوده است.