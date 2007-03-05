چین خواستار رابطه با واتیکان بدون دخالت پاپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زان سیلو که ماه می گذشته بدون اجازه از پاپ بندیکت به عنوان اسقف منطقه میندونگ در شرق استان فوجیان منصوب شد، به شدت مورد انتقاد پاپ قرار گرفت.

زانگ روز گذشته در آستانه نشست سالانه پارلمان چین که امروز (14 اسفند ماه) برگزار می شود، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم تصدیق واتیکان را در این رابطه به دست آوریم، کاتولیکهای چین نیز امیدوار هستند در این روابط بهبودی حاصل شود، اما کلیسای رسمی پکن با ادعای واتیکان مبنی بر کنترل انتصاب اسقفها مخالف است.

وی افزود: ما براساس نیازهای کلیسای خود تصمیم گیری می کنیم و اعتقاد داریم که باید به ویژگیهای خاص کلیسا احترام گذاشت، دولت چین نمی تواند نسبت به مداخله در امور داخلی تساهل نشان دهد.

پاپ بندیکت شانزدهم طی ماه ژاویه اعلام کرد که درحال آماده کردن نامه ای برای 10 میلیون کاتولیک چین است که اعضای آن به پاپ احترام می گذارند اما با واتیکان رابطه رسمی ندارند.

