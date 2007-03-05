طرح تولید کتاب های پارچه ای اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دریافت مجوز رسمی برای تولید کتاب های پارچه ای از فعالیت های این موسسه در سال 1386 است. انگیزه اصلی موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای دریافت مجوز علاوه بر به دست گرفتن تولید انبوه این آثار، ثبت و سازماندهی آنها نیز هست.

طرح تولید کتاب های پارچه ای در حال حاضر گرچه مورد قبول وزارت ارشاد است اما هنوز مجوز رسمی از سوی این ارگان برای تولید این دست آثار صادر نشده است.

به گفته اکرم امینایی رئیس هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا، طرح تولید این کتاب ها نخستین بار توسط گروهی از نقاشان و طراحان گرافیک و همچنین مولفان کتاب های کودک و نوجوان در این موسسه مطرح شد و با گسترش به کشورهای دیگر با استقبال فراوانی مواجه شد.

طرح کتاب های پارچه ای تا امروز چندین جایزه و دیپلم افتخار را در این کشورها به خود اختصاص داده است. به گفته امینایی اتحادیه ناشران با صدور مجوز این طرح مخالف است و کتاب های پارچه ای را در حوزه کتاب به شمار نمی آورند.

مخاطبان کتاب های پارچه ای موسسه پژوهشی کودکان دنیا را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند.