امکان پیگیری کارت هوشمند سوخت از طریق ادارات پست فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، آن دسته از مالکان خودروهای مدل 83،84 و 85 که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند سوخت خود نشده اند می توانند در تهران به یکی از مناطق 8 گانه پست و در شهرستان ها به دفاتر اصلی پست مراجعه کرده و با ارائه شماره پلاک خودرو ، از محل دریافت کارت هوشمند سوخت خود مطلع شوند .

همچنین به منظور تسهیل دریافت کارت هوشمند سوخت حضور مالک خودرو برای دریافت کارت ضرورت ندارد و در صورت ارائه مدرک خودرو و کارت شناسایی ، هریک از نزدیکان وی می توانند کارت مورد نظر را دریافت کنند .

بنا به اظهارات مسئولان شرکت پست ، شماره تلفن سه رقمی 140 واحد بازرسی پست ، آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی است . ضمنا دفاتر پستی مورد نظر شرکت پست به شرح زیر است :

1- منطقه 11 پستی : میدان امام خمینی - خیابان ناصر خسرو - روبروی مدرسه دارالفنون

2-منطقه 13 پستی : چهار راه لشکر - ساختمان تجزیه و مبادلات

3-منطقه 14 پستی : میدان ولیعصر - ضلع شمالغرب میدان

4- منطقه 15 پستی : خیابان شهید مفتح شمالی

5-منطقه 16 پستی : میدان رسالت - خیابان نیروی دریایی

6- منطقه 17 پستی : نبرد جنوبی - خیابان کوثر

7-منطقه 18 پستی : شهر ری - انتهای خیابان رازی

8- منطقه 19 پستی - خیابان شریعتی - جنب پل آیت اله صدر .