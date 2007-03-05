اقدام نظامی علیه ایران به نفع آمریکا نیست / واشنگتن مانع از تبدیل تهران به قدرت هژمونی منطقه ای شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه مطالعاتی PINR در تحلیلی نوشت: طی هفته های اخیر واشنگتن اتهامات خود را مبنی بر مداخله ایران در عراق افزایش داده است. اظهارات دولت بوش در قبال ایران همچنین همهمه ای را در واشنگتن برپا کرده و سیاستمداران از دو حزب سیاسی دولت آمریکا را به استفاده از اطلاعات ناقص متهم می کنند و گفته های آن را با ادعاها برای توجیه حمله به عراق در سال 2003 مقایسه می کنند.

نویسنده با بیان ادعاهایی مبنی بر مداخله ایران می نویسد: این مداخله به منظور ایجاد اطمینان از اینکه دولت جدید عراق دوست منافع ایران است، الزامی است. هر کشوری در صورت رویاروشدن با همسایه ای که انقلاب سیاسی را تجربه می کند؛ تلاش می کند تا پیشرفتهایی را در آن کشور در راستای منافع خود ایجاد کند، البته در صورتی که توان این کار را داشته باشد. ایران هم از این امر مستثنی نیست و به عنوان بخشی از این سیاست احتمالا از گروههای شیعه عراقی حمیات می کند.

در ادامه این تحلیل آمده است : برای ایران، تاثیرگذاری بر هرگونه نتیجه ای در عراق که اطمینانی برای نفوذ آن باشد؛ مهم و ضروری است. در واقع ایران با تعمیق رابطه خود با عوامل قدرت عراق اهرم مذاکره را در زمان تعامل با آمریکا به دست

می آورد.

به گزارش مهرPINR می افزاید: دو عامل منافع امنیتی و ژئوپلیتیک گواه این امر است که اگر ایران نقش مهمی را در عراق ایفا نکند، مسئله عجیب و تعجب آوری خواهد بود و به نفع ایران است تا این کار را انجام دهد. در حالیکه این احتمال وجود دارد که آمریکا به ایران حمله کند، اما به نظر نمی رسد که این اقدام به بهترین نحو به نفع آمریکا باشد، چرا که احتمالا نتایج و پیامدهای منفی دربر خواهد داشت.

در پایان این تحلیل آمده است: بدون چنین حمله ای و با عقب نشینی احتمالی آمریکا، واشنگتن باید روابط خود را با قدرتها و احزاب دوست خود در منطقه بهبود بخشد و حضورنظامی خود را در منطقه حفظ کند تا یک استراتژی را ایجاد کند که مانع ازدستیابی ایران به اهداف قدرت منطقه ای خود شود. اهدافی که فراتر از منافع امنیتی و ژئوپلیتیک فوری آن در رابطه با عراق است همچون تلاش برای تبدیل شدن به قدرت هژمونی در منطقه خلیج فارس.