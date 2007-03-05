بودجه تعیین شده پاسخگوی نیازهای ورزش کشور نیست / نمایندگان مجلس قانع شده اند بودجه پیشنهادی را تامین کنند

دبیرکل کمیته ملی المپیک درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته اعتبارات کمیته ملی المپیک در سال 85 رقمی معادل 22 میلیارد تومان بود و برای سال آینده 30 میلیارد تومان بودجه پیشنهاد دادیم.

وی افزود: افزایش 8 میلیارد تومانی در این بخش به منظور برپایی اردوهای قهرمانی ، پشتیبانی رده های جوانان و نوجوان بوده است و برای ورزش بانوان نیز 25 میلیارد تومان جداگانه پیشنهاد کردیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

کفاشیان خاطرنشان کرد: نه تنها با اعتبارات پیشنهادی ما موافقت نشد بلکه بودجه فعلی هم 33 درصد کاهش یافت اما در مجموع با رایزنی های صورت گرفته نمایندگان مجلس قانع شدند که این اعتبارات پاسخگوی نیازهای ورزش کشور نیست.

وی تصریح کرد: در صورت افزایش اعتبارت سال آینده روند رو به رشد ورزش کشور ادامه خواهد داشت در غیر این صورت ناچاریم کار را با 50 درصد توان واقعی ادامه دهیم.

کفاشیان یادآور شد: با پیگیری های نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی و تربیت بدنی به خصوص توسط نمایندگان ورزشی دارندگان مدال های المپیکی و قهرمانان ملی دو میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به بودجه افزوده شد و رقم 15 میلیارد به 17 میلیارد رسید و قرار است مابقی آن تا سقف پیشنهادی از 25 درصد سهم فروش سیگار در کشور تامین شود.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس اظهار می کنند که با افزودن رقم سهم فروش سیگار که مطابق قانون به ورزش تعلق می گیرد سهم کمیته ملی المپیک بیشتر از سال گذشته خواهد شد.

کفاشیان اظهار امیدواری کرد: با درایت و تدبیر نمایندگان مجلس اعتبارات تعیین شده برای کمیته ملی المپیک به گونه ای رقم بخورد که ورزش کشور مسیر ترقی و تعالی خود را بپیماید.