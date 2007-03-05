40 درصد مرگ و میر کودکان یک تا 4 ساله به علت تروما است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکترعلیرضا زالی امروز در دومین کنگره اورژانسهای طب اطفال افزود: میزان این مرگ و میر در کودکان 3 برابر مرگ ناشی از ناهنجاری ‌های مادرزادی در اطفال است.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از حوادث به وجود آمده برای اطفال ، قابل پیشگیری است ، گفت: اطفال در بیان درد و عدم توانایی‌ شان در جداسازی مشکلات احساسی و جسمانی ناتوان هستند بنابراین مجموعه این عوامل باعث می ‌شود که برخورد با یک کودک پیچیده تر باشد.

زالی اظهار داشت: امروزه در طب اطفال با موضوعی تحت عنوان حادثه غیر مترقبه که الگوی قابل پیش بینی ندارد مواجه نیستیم.

وی با اشاره به شیوع مشکلات آناتومیک در این گروه نسبت به سایر گروه های سنی گفت: در اطفال سایز سر از بدن بیشتر است که این پدیده اطفال را نسبت به ترومای سر حساس تر می ‌کند. همچنین نوع تکامل آنان به نحوی است که آنان بیشتر مستعد زمین خوردن هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ویژگی خاص راههای هوایی در اطفال و شیرخواران آنان را مستعد خفگی و انسداد راههای هوایی می‌ کند ، ادامه داد: عضلات شکم در اطفال از قدرت و استحکام کمتری نسبت به افراد بالغ برخوردار است ، بنابراین کوچک ترین تروما به شکم اطفال با ضایعات داخل شکمی همراه خواهد بود.

وی با اشاره به نقص مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در اطفال ، اظهار داشت: حتی در بسیاری از موارد در مورد اشکال دارویی که برای اطفال حائز اهمیت است دچار مشکل هستیم در صورتی که ماهیت طب اطفال اورژانسی است.

زالی گفت: اگر در زمینه راه اندازی فلوشیپ اورژانس اطفال درخواستی وجود دارد ، مشارکت لازم به عمل خواهد آمد.