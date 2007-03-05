ادعای فیلم مستند درباره مقبره مسیح محکوم شد/ راهبهای بودائی خواستار آزادی دینی در ویتنام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر فیلمسازان و محققان طی هفته گذشته از دو جعبه سنگی باستانی پرده برداری کرده و اظهار داشتند که این دو جعبه زمانی دربرگیرنده جسد حضرت مسیح (ع) و مریم مجدلیه بوده اند. این در حالی است که علمای دینی این ادعا را که در فیلم مستندی ارائه شده تقبیح کردند و آن را تلاشی بی پایه و متناقض علیه اعتقادات اساسی مسیحیت دانستند.

فیلم مستند با ادعای کشف مقبره مسیح، همسر و فرزند وی

جیمز کامرون ، کارگردان مشهور هالیوودی کارگردان و تهیه کننده فیلم مستند " آخرین مقبره مسیح" است که روز 13 اسفند ماه از شبکه "دیسکاوری" پخش شد این فیلم مدعی شده که 10 جعبه ای که در سال 1980 در حومه شهر شهر بیت المقدس کشف شده دربرگیرنده استخوانهای مسیح و خانواده وی بوده اند. بر اساس محتوای این فیلم، یکی از این جعبه ها حتی دارای عنوان " یهوا، پسر مسیح" است که اشاره می کند مسیح دارای فرزند بوده است.

سیمچا جاکوبوچی به عنوان کارگردان این فیلم اظهار داشت که نام یکی از این جعبه ها مریمنه است که شاهدی برای این مدعاست که این جعبه ها دربرگیرنده اجساد مسیح و خانواده وی هستند ، چرا که در متون باستانی مسیحیت مریمنه نام مریم مجدلیه بوده است.

این ایده که بدن مسیح در جعبه ای قرار گرفت با اعتقادات مسیحی مغایرت دارد چرا که مسیحیان باور دارند مسیح پس از مرگ رستاخیز و به آسمان عروج کرده است. اکثریت مسیحیان اعتقاد دارند بدن مسیح سه روز در مکان کنونی کلیسای مقبره مقدس در شهر قدیمی بیت المقدس مانده است، اما مکانی که در این فیلم به عنوان محل دفن حضرت مسیح (ع) معرفی شده در جنوب بیت المقدس قرار دارد و به کلیسای مذکور نزدیک نیست.

عاموس کلونر نخستن باستان شناسی که این محل را بررسی کرده گفت : ادعای این فیلمسازان با معیارها و استانداردهای باستان شناسی مطابقت ندارد، بلکه برای منافع خود مطرح شده است.

شیمون گیبسون یکی از سه باستان شناسی که این مقبره را در سال 1980 کشف کرد روز گذشته درباره ادعای این فیلم گفت : من نسبت به این ادعا تردید دارم، اما می توان احتمال آن را مورد بررسی قرار داد.

استفان پن از علمای انجیل در دانشگاه سرزمین مقدس مستقر در بیت المقدس که مصاحبه وی بخشی از این فیلم را تشکیل داده گفت : فرضیه این فیلم وزن اندکی دارد. فکر نمی کنم مسیحیان به این ادعا توجه کنند، اما شکاکان می خواهند در ماجرایی که بسیاری از مردم به آن احترام می گذارند حفره هایی از تردید ایجاد کنند.

"پن "حتی از این که نام "مسیح" که روی این جعبه ها حک شده درست خوانده شود تردید کرد و تلفظ آن بیشتر به " هانون" شبیه دانست.

کلونر ادعای این فیلمسازان را کذب دانست و گفت : نامهایی که روی این جعبه ها نوشته شده از نامهای متداول یهودیان آن زمان اند.

مسلمانان و مسیحیان ادعای فیلم مستند "مقبره گمشده مسیح" را محکوم کردند

رهبران مسلمان و مسیحی به شدت ادعای مستند تلویزیونی مبنی بر کشف استخوانهای مسیح همراه همسر و فرزند وی نزدیک بیت المقدس را محکوم کردند.

جوزیاس باستان شناس انجیلی که با محوریت خاورمیانه فعالیت می کند ادعای جیمز کامرون را کذب توصیف کرد و گفت: این جعبه ها هیچ ارتباطی با مسیح ندارند، مسیح با نام مسیح ناصره شناخته می شد نه مسیح اورشلیم و اگر خانواده آن به قدری ثروتمند بوده اند که می توانستند چنین مقبره ای برای او بسازند (که بی تردید چنین نبود) این مقبره را در ناصره بنا می کردند نه در اورشلیم.

این ادعا که استخوانهای مسیح را در چنین تابوتی قرار داده اند نیز اعتقادات مسیحیان را زیر سؤال می برد چرا که آنها اعتقاد دارند مسیح به آسمان عروج کرده است. ایده ازدواج مسیح با مریم مجدلیه نیز ادعای کذبی است که در فیلم و کتاب "رمز داوینچی" مطرح شد و با اعتقادات مسلمانان و مسیحیان منافات دارد.

عطاالله هانا روحانی ارتدکس یونان در بیت المقدس گفت: این فیلم مستند اصول دینی و اصول تاریخی و معنوی که ما به آن معتقد هستیم را نقض می کند.

آلبرت موهلر رئیس دانشکده الهیات باپتیست در ایالات متحده فیلم را مستندی غیر واقعی توصیف کرد که از ادعاهای بسیار بعید آکنده شده است.

ایگور کووالوسکی دبیرکل کنفرانس اسقفهای کاتولیک روسیه اظهار داشت: چنین اخبار تهیج کننده ای هر سال در نزدیکی عید پاک منتشر می شود تا از بی اطلاعی دینی برخی مردم سوء استفاده شود . این اتفاق چندی پیش درباره انجیل یهودا و اکران فیلم رمز داوینچی نیز صورت گرفت و این فیلم مستند تازه ترین اقدام برای تحریک احساست مؤمنان است.

از سوی دیگر رهبران مسلمان نیز این مستند را محکوم کرده و استدلال کردند که مسیح کشته نشده و با توجه به آیات 157 و 158 سوره النساء بدون آنکه روی صلیب قرار گیرد به آسمان عروج کرده است.

دامیر گیزاتولین نایب رئیس شورای مفتیان روسیه گفت: گزارشهایی که درباره جسد مسیح منتشر می شود کذب هستند، این فیلم مستند نیز اقدامی است که می خواهد به هر قیمت که شده توجه عمومی را به خود جلب کند.

اسقف اعظم کلیسای سنت پل فیلم مقبره مسیح را کذب دانست

در نخستین واکنش کلیسای کاتولیک به ادعای کشف مقبره مسیح، اسقف اعظم کلیسای باسیلیکای سنت پل در رم فیلم مستند " مقبره گمشده مسیح" را به عنوان دروغی بسیار بزرگ توصیف کرد.

کاردینال آندریا کوردرو لانزا دی منتزمولو، اسقف اعظم کلیسای باسیلیکای سنت پل، استدلال جیمز کامرون، کارگردان هالیوودی را که ادعا می کند بقایای جسد مسیح، همسر و فرزند وی را در شهر بیت المقدس یافته به سخره گرفت.

این کاردینال کاتویک یادآور شد: مسیح، مریم، متی و یهودا، نامهایی که کامرون به آنها اشاره کرده بود از نامهای بسیار متداول زمان مسیح در سرزمین مقدس بوده اند درست مثل این است که امروز در ایتالیا مقبره ای با نام ماریو روسی پیدا کنند.

واتیکان تاکنون اظهاراتی رسمی درباره این فیلم که قرار است ساعت 2 بامداد به وقت گیرینویچ از شبکه دیسکاوری پخش شود ارائه نکرده اما اظهارات کاردینال لانزا دی مومتزمولو نخستین واکنش عمومی یک مقام حائز اهمیت و رسمی کلیسای کاتولیک روم بود.



گسترش رابطه کلیسای ارتدکس روسیه با ارتدکسهای گرجستان

رئیس دپارتمان روابط خارجی پاتریاک مسکو گفت: روابط مثبت میان مؤمنان ارتدکس روسیه و گرجستان باید با وجود تنشهای سیاسی ادامه یابد.

متروپلیتن کیریل اعلام کرد: به رغم آنکه روابط امروز روسیه و گرجستان چندان مثبت نیست، ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ روابط با کلیسای ارتدکس گرجستان صورت دهیم. سیاستمداران می آیند و می روند، اما مردم با هم زندگی می کنند و مراجع دینی مسئول روابط میان مردم هستند و روابط میان پیروان ادیان در سطح عاطفی همچنان وجود دارد.

هفته گذشته همچنین یک گروه از ارتدکسهای گرجستان به منظور تحکیم روابط میان دو کلیسا به مسکو آمده و یک هئیت بزرگ از طرف پاتریاک گرجستان با روحانیون ارتدکس روسیه دیدار و در مراسم ارائه جلد جدید دانشنامه ارتدکس شرکت کردند.

متروپلیتن کیریل همچنین از احتمال بازگشت کلیسای ارتدکس گرجستان به جنبش وحدت کلیسایی خبر داد. کلیسای ارتدکس گرجستان در سال 1997 این جنبش را ترک کرد.

وی همچنین اعتقاد دارد باید با پاتریاک گرجستان وارد گفتگو شد تا به علل انزوای آنها پی برد و بتوان به بازگشت آنها در مسیر گفتگوهای کلیسایی کمک کرد.

تعیین جایزه نقدی برای حضور کودکان در عبادتگاه ها

دولت تایلند به منظور جلوگیری از رفتارهای سرکشانه و کودکان برای حضور آنها در عبادتگاه های دینی خود جایزه ای نقدی به ارزش 28 دلار در نظر گرفته است.

وزرای توسعه اجتماعی تایلند به کودکانی که اغلب در کلیساها، مساجد و معابد بودائی حضوی می یابند جایزه نقدی می دهد. اکثریت جمعیت تایلند را بودیستها تشکیل داده اند اما جمعیت قابل توجهی از مسلمانان جنوب این کشور را به خود اختصاص داده اند.

سویت کانتاروج از اداره امور زنان و توسعه خانواده گفت: هدف از این پروژه دورکردن کودکان از مشکلات اجتماعی چون مخدر، کودک آزاری و مدرسه گریزی و رشد آنها با ارزشها و فضیلتهای دینی است. صورت حضور آنها درعبادتگاه ها و نیایشگاه های دین خود، این جایزه به آنها اعطاء خواهد شد که شرط حضور مرتب و به طور متوسط 20 بار را دارد .

دولت مبلغی معادل 95 هزار دلار برای کودکان سراسر تایلند از 6 تا 12 سالگی این پروژه درنظر گرفته است و 80 عبادتگاه از ادیان مختلف این پروژه را اجرا می کنند.

این پروژه روز شنبه هفته آینده 12 اسفند ماه همزمان با روز ماکا باچا به عنوان روز ارائه نخستین موعظه دینی بودا آغاز می شود.

راهبهای بودائی کامبوج خواستار آزادی دینی در ویتنام شدند

پنجاه راهب بودائی اهل کامبوج مقابل سفارت ویتنام تظاهرات کرده و از دولت کمونیست این کشور که رئیس جمهور آن برای بازدید به کامبوج سفر کرده بود خواستند در آزادی دینی این کشور تجدید نظر کرده و سرکوبهای دینی را کاهش دهد.

بیش از 100 نفر پلیس ضد شورش مسلح با باتومهای شوک الکترونیکی و تفنگهای AK-47 مقابل سفارت ویتنام صف کشیده و تلاش کردند راهبهای بودائی که با لباس سنتی زعفرانی رنگ خود به تظاهرات آمده بودند را متفرق کنند.

شرکت کنندگان در تظارات اظهار داشتند: پلیس جنوب ویتنام اخیرا 9 نفر از راهبهای بودائی کامبوجی تبار را دستگیر کرده و لباس راهبی را از تن آنها در آورده است. ما می خواهیم مقامات ویتنامی آزادی بیشتری برای مؤمنان بودائی قائل شوند.

نگوین مین تریت رئیس جمهور ویتنام دیروز با نوردوم سیهانوک پادشاه کامبوج در آغاز سفر دو روزه خود از این کشور آسیای جنوب شرقی دیدار کرد.

ویتنام همواره اتهامهای گروه های بین المللی حقوق بشر را مبنی بر نقض حقوق بشر و آزادی دینی در این کشور تقبیح می کند.

بودیسم ماهایانا، تائویسم، کنفوسیوسی در قسمت اعظم تاریخ کشور ویتنام زندگی فرهنگی مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. بر اساس آمار سال 1999، 8/80 درصد ویتنامی ها اعلام کردند از هیچ دینی پیروی نمی کنند. دین مسیحیت از سوی مستعمره نشین های فرانسه و میزان اندکی از آن هنگام حضور نیروهای آمریکایی وارد ویتنام شد. در حال حاضر مذهب کاتولیکها و پروتستانهای مسیحی از رشد قابل توجهی در این کشور برخوردار است. اقلیت قومی شامی نیز در این کشور مسلمان هستند که اکثراً در جنوب غربی ویتنام زندگی می کنند. دولت این کشور همواره به علت نقض حقوق دینی مؤمنان مورد انتقاد قرار گرفته است.

خاخامهای صهیونیست در پی قربانی کردن حیوانات در مسجدالاقصی

یک طیف کوچک از خاخام های صهیونیست خواستار از سرگیری سنت کتاب مقدس خود مبنی بر قربانی کردن حیوانات در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس هستند، اقدامی که ممنوعیت دینی، آن را طی قرون متمادی نادیده گرفته و مورد انتقاد روحانی ارشد مسلمان شهر قدس قرار گرفته است.

هنگامی که معابد یهودی بیش از 2 هزار سال پیش در شهر قدیمی اورشلیم قرار داشت، قربانی کردن حیوانات یکی از محورهای آداب دینی یهودیت تلقی می شد، پس از تخریب معابد قربانی کردن حیوانات ممنوع و آموزه های خاخامی به عنوان محور یهودیت جای آن را گرفت.

اکنون گروهی که خود را " سن هدرین دوباره تأسیس شده" می داند، تصمیم گرفتند تعدادی گوسفند خریداری کرده و تلاش می کنند گوسفندی که برای قربانی کردن مناسب است را یافته و قربانی کردن را در حرم شریف از سر گیرند .

محمد حسین، روحانی ارشد مسلمان در بیت المقدس در این مورد گفت: متأسفانه بسیاری از گروه های افراط گرایانه در نظر دارند طرح های خود را عملی کنند، در حالی که الاقصی مسجد مسلمانان محسوب می شود.

طی هفته های اخیر، مسلمانان به پروژه تخریبی و حفاریهای مسجد الاقصی در نزدیکی حرم شریف اعتراض کردند در حالی که اسرائیل مدعی شده این حفاری ها با هدف صدمه زدن به مسجدالاقصی که نخستن قبله گاه مسلمانان بوده انجام نمی شود.

71 نفر از اعضای این گروه از یهودیان صهیونیست اظهار داشتند که می خواهند قربانی کردن حیوانات را از سرگیرند این در حالی است که خاخام داو استین از اعضای این گروه تصدیق کرد که این تصمیم به این زودی اجرا نمی شود.

برخی دیگر از خاخام ها یادآور شدند مراسم قربانی کردن حیوانات از تاریخ تخریب معبد دوم در سال 70 میلادی ممنوع شده است.

بندیکت شانزدهم و شیخ الازهر 2 فروردین دیدار می کنند

منابع آگاه رم تاریخ دیدار میان شیخ الازهر و رهبر کاتولیکهای جهان را روز 22 مارس ( 2 فروردین 86) اعلام کردند.

کاردینال پل پوپارد رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان روز 20 فوریه ( اول اسفند)، شیخ محمد طنطاوی، شیخ الازهر را از طرف پاپ بندیکت شانزدهم به واتیکان دعوت کرد.

مقامات واتیکان بلافاصله اعلام کردند که این شخصیت اسلامی دعوت به واتیکان را پذیرفته است، اما طنطاوی پس از آن اعلام کرد که وی در حال بررسی این دیدار است و تاکنون دعوتنامه رسمی از سوی پاپ بندیکت دریافت نکرده است.

شیخ طنطاوی که رهبری دانشگاه الازهر را برعهده دارد یکی از شرکت کنندگان همیشگی گفتگوهای واتیکان بوده است، اگر چه پس از سخنرانی پاپ در آلمان علیه اسلام به شدت رهبر کاتولیکها را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت تا زمانی که پاپ از اظهارات خود عقب نشینی نکرده، نمی تواند به الازهر سفر کند.

روحانیون آمریکا خواستار توجه به بیمه درمانی کودکان شدند

روحانیون و رهبران دینی ایالات متحده اوایل در سانفرانسیسکو، آمریکا گردهم آمده و خواستار تعهد بیشتر قانونگذاران نسبت به مسئله بیمه بهداشتی و درمانی کودکان شدند.

اسقف اعظم جورج نیدرور در نامه ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت: اگر بودجه کافی برای برنامه بیمه بهداشتی کودکان در نظر گرفته نشود 12 هزار کودک تنها در سانفرانسیسکو بیمه بهداشتی درمانی خود را از دست می دهند. نمی توان تصور کرد که گروهی از مردم آسیب پذیرتر از کودکانی باشند که از خدمات بهداشتی مراقبتی برخوردار نیستند.

بر اساس اظهارات خاخام کامیل شیرا برنامه بیمه بهداشتی کودکان به بودجه سالانه ای بالغ بر 10 تا 12 میلیارد دلار نیاز دارد که در حال حاضر رو به اتمام است.

رهبران جوامع دینی سانفرانسیسکو در نظر دارند ماه آینده موضوع را مستقیم در واشنگتن مطرح کنند.