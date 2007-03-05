رایزنی برای کاهش محرومیت وزنه برداران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، بهرام افشارزاده رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان پنج شنبه هفته گذشته جهت حضور در سمپوزیوم آموزشی فدراسیون جهانی راهی ایتالیا شد که ریز موضوعات تدریس شده و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی وی در غالب یک گزارش سفر به شرح زیر اعلام می گردد:

روز اول 2 مارچ 2007

سمینار و سمپوزیوم آموزشی IWF راس ساعت 9 صبح روز جمعه 11 اسفند ماه( 2 مارچ 2007 ) در سالن جلسات هتل ایرپورت پلاس(Airport Place) بخش اوسیتای Ostia)) شهر رم با حضور دکتر تاماس آیان ریاست IWF، دکتر رافائل پاکنوئسی دبیر کل کمیته المپیک اروپا، دکتر ریکاردآگابیو نائب رئیس کمیته ملی المپیک ایتالیا، آنتونیو اورسو رئیس فدراسیون وزنه¬برداری ایتالیا و 150 نماینده از 55 کشور عضو IWF آغاز گردید.

در ابتدا میزبانان ایتالیایی به تمامی شرکت¬کنندگان در سمپوزیوم خوش¬آمد گفته و در ادامه نیز دکتر تاماس آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری ضمن خوش¬آمدگویی به شرکت¬کنندگان اعلام نمود: این سمپوزیم در سالهای 81 ، 85 ، 89 ، 93 ، 99 و 2001 انجام شد اما از 2001 تاکنون نشستی اینچنینی برگزار نگردیده بود که به دلیل برپایی این گردهم¬آیی باید از دست اندرکاران فدراسیون وزنه¬برداری ایتالیا تشکرنمایم.

در اولین بخش از سمپوزیوم آموزشی رم، دکتر تاماس آیان به بیان تاریخچه وزنه¬برداری در المپیک پرداخت و با نمایش عکسهای مختلفی از وزنه¬برداری ابتدایی و ارتباط وزنه¬برداری با سیاستمداران در تمامی ادوار اهمیت این ورزش را یادآور گردید. وی همچنین تاریخچه شکل گیری فدراسیون جهانی وزنه¬برداری و اعضای آن را توضیح داد .

در ادامه ، اولیور نیاملی عضو همبستگی المپیک( IOC ) از کشور سوئیس به ارائه توضیحاتی در خصوص بحث همبستگی المپیک پرداخت و از اهمیت این بخش در پشتیبانی ورزشها و نیز لزوم برگزاری کلاسهای مختلف در راستای همبستگی المپیک سخنانی ایراد نمود.

وی یاد آور شد: هر چه مسئولین ورزشی کشورها کلاسهای آموزشی بیشتری برگزار نمایند و همبستگی المپیک را در کشورشان توسعه دهند و بتوانند از کمیته ملی المپیک کشورشان برپایی این دوره¬ها را تقاضا نمایند پتانسیل بیشتری از سوی کمیته بین¬المللی المپیک برای ورزششان اعطاء خواهد شد.

در بخش دوم دکتر پاتریک شاماخ مدیر پزشکی و تحقیقات IOC و دکتر برنه دور عضو کمیته پزشکی IWF به توضیح بحث مبارزه و راههای کنترل دوپینگ پرداختند و اعلام کردند: با توجه به سیستم جدید انتخاب رشته های ورزشی در بازیهای المپیک، خطر اخراج وزنه¬برداری از المپیک بسیار زیاد می¬باشد که می¬بایست با پاک کردن چهره این رشته ورزشی از دوپینگ کمک شایانی را به این ورزش نمائیم .

شاماخ در ادامه ضمن معرفی لابراتوار جدیدالتأسیس پکن اظهار نمود: این لابراتوار توانایی تست انواع آزمایشها از قبیل Urine، Blood، EPO را دارا می¬باشد و قطعا می تواند در نتیجه گیری هر چه بهتر ،مسئولین iwf را یاری دهد.

وی در پایان اطلاعاتی از مضرات دوپینگ در حالتهای مختلف و معرفی داروهای مختلف به شرکت کنندگان در این سمینار اعلام کرد.

در بخش سوم این سمپوزیوم و در بحث آنتی دوپینگ، خانم مونیکا اونگار از IWF به شرح برنامه های IWF در مبارزه با دوپینگ پرداخت و اعلام داشت:از این پس فرمهای اطلاعات وزنه¬برداران اردونشین کشورها همه ساله در 2 بخش ( تا قبل از مسابقات جوانان جهان و تا قبل از مسابقات بزرگسالان جهان) باید ارائه گردد که تمامی کشورها می¬بایست نام وزنه برداران ملی خود را که مقرر است در مسابقات درج شده درتقویم IWF شرکت نمایند در این فرم ذکر نمایند. تمامی این فرمها برای تست¬های خارج از مسابقات می¬باشد.

وی در ادامه گفت: چنانچه وزنه¬برداری نمونه A تست دوپینگش مثبت اعلام شد می¬تواند تقاضای آموزش نمونه B خود را نماید و چنانچه نمونه B نیز مثبت اعلام شد برای بار اول 2 سال و برای بار دوم مادام العمر از ورزش وزنه برداری محروم می¬شود. اما در این حال نیز می¬تواند اعتراض خود را به هیئت رسیدگی IWF ناعلام نماید. مونیکا در خاتمه نیز به ارائه گزارش از نمونه¬های گرفته شده در سال 2006 پرداختند.

در ادامه بخش سوم پروفسور آندراس زابو به تدریس مباحثی از تغذیه ورزشکاران بخصوص تغذیه خاص وزنه¬برداران پرداخت که در این بخش تمامی موادی که بعنوان پروتئین می¬تواند به کمک وزنه برداران بیاید ذکر گردید . ضمنا میزان نیاز وزنه¬بردار به این مواد همچنین لزوم و طریق استفاده از مکملها نیز در این بخش بررسی گردید.

در آخرین بخش از روز نخست ، دیوید گلد استروم مسئول تلویزیون اروپا، آلن لانزن فیشر مسئول کمیسیون خبر و رسانه IWF و استفان گرابر به بررسی نقش ورزشی وزنه برداری در تلویزیون، رسانه و بازار ورزشی پرداختند و در این خصوص تجربیات خود و راهکارهای موجود را ارائه نمودند.

روز دوم 3 مارچ 2007

روز دوم سمپوزیوم IWF که به مباحث بخش پنجم مربوط می شد،ساعت 30/9 دقیقه با صحبتهای سام کوفا نائب رئیس اول IWF درخصوص چگونگی انتخاب اعضای فنی در مسابقات جهانی، المپیک و رقابتهای مهم آغاز گردید که وی در این خصوص اعلام نمود: انتخاب اعضای فنی مسابقات جهانی، المپیک و رقابتهای مهم از این پس بعد از معرفی کاندیداهای کشورها توسط اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی انجام می¬گردد. اعضای فنی پس از انتخاب می¬بایست در تمام قسمتهایی که IWF در نظر می¬گیرد کمک نمایند و نباید هیچگونه مسئولیتی از جمله سرپرستی و یا مربیگری در تیم کشورشان داشته باشند.

سام کوفا در خاتمه به توضیح قوانین جدید وزنه برداری بویژه قانون 2 کیلوگرم و زمان 30 ثانیه پرداخت و نیز توضیحاتی را درخصوص البسه جدید داوران اعلام نمود.

در ادامه بخش پنجم ،آمادگی برگزاری و مسائل فنی برای برگزاری یک رویداد در حد بالا توسط رابرت ناگ و آتیلا آدامفی توضیح داده شد که در ابتدا آتیلا آدامفی مدیر برگزاری مسابقات IWF تاریخچه¬ای از چگونگی برگزاری مسابقات وزنه¬برداری در سالهای گذشته و مشکلاتی که از نبود امکانات و دقت های زیادی که صرف اعلام و بررسی اطلاعات می¬گردید بیان نمود.

وی در ادامه نرم¬افزار جدید برگزاری مسابقات وزنه¬برداری IWF که شامل تمام بخشها و قسمتها اعم از اطلاعات وزن¬کشی، پروتکل، استارت لیست، مدیریت مسابقات ، اطلاعات الکترونیکی برای مدیا، ارتباط با سخت¬افزار، اسکوبورد، تابلو، چراغ داوری و تایمر و داشتن تمامی این موارد تائیدی بر بالا بودن سطح مسابقات است را به شرکت کنندگان معرفی نمود.

آخرین قسمت از بخش پنجم سمپوزیوم IWF که مهمترین موضوع مطرح شده نیز می باشد به سیستم سهمیه¬بندی المپیک اختصاص یافت که توسط خانم آنیکو نمت مورا مسئول دبیرخانه IWF تشریح گردید. وی در ابتدا ضمن اعلام تاریخچه¬ای از حضور وزنه¬برداری در المپیک تصریح کرد: المپیک همواره جای بهترین¬ها بوده و می¬باشد . سهمیه وزنه¬برداری مردان در المپیک 2008 پکن 170 نفر اعلام شده که این افراد از مسابقات جهانی 2006 و 2007 ، قاره¬ای 2008 و گراند پریکس 2008 IWF انتخاب خواهند شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امتیاز مسابقات جهانی 2006 100% و امتیاز مسابقات جهانی 2007 120% محاسبه خواهد شد و سپس جمع این دو مسابقات رده¬بندی تیمها را برای کسب سهمیه مشخص می¬نماید . بدین منظور به مربیان توصیه می گردد چنانچه وزنه¬بردارشان در حرکت یکضرب اوت کرد حتماً در حرکت دوضرب ادامه دهد چراکه در امتیاز تیمی تاثیر خواهد گذاشت .

مسئول دبیرخانه IWF در ادامه اعلام نمود: 23 ژوئن می¬بایست اسامی وزنه ¬ برداران استفاده کننده از سهمیه توسط NOC کشورها تائید و ارسال گردد؛ 30 ژوئن IWF اسامی سهمیه¬های استفاده نشده را اعلام و 23 ژولای آخرین مهلت ارسال اسامی می¬باشد. اما با توجه به حساسیت بالای این موضوع دکتر تاماس آیان ریاست IWF اطلاعات خاص و توصیه¬های ویژه¬ای را اعلام داشته اند که لازم است اعلام کنم.

با توجه به حضور اکثر مسئولین فدراسیونهای عضو IWF مطالب مهمی را اعلام می¬نمایم:

1. 8 آگوست روز افتتاحیه مسابقات است و ما اعلام نمودیم تمام ورزشکاران حق الزحمه شرکت در مسابقات را بپردارند.من همین جا لازم می دانم اعلام نمایم که از تمام وزنه برداران حاضر در بازیهای المپیک تست دوپینگ بعمل خواهیم آورد. بدین منظور تمامی آنان می¬بایست 8 روز قبل از آغاز مسابقات در دهکده بازیها حضور یابند و هی چگونه تأخیری برای ما قابل قبول نمی¬باشد زیرا این موضوع مهمی برای IOC می¬باشد.ما ابتدا از لابراتوار پکن استفاده نموده و چنانچه نیاز باشد از دیگر لابراتوارهای دنیا نیز استفاده می¬نمائیم.

2. هر وزنه برداری که در آتن تست دوپینگ مثبت داشته است در بازیهای پکن نمی¬تواتند شرکت نماید و این موضوع از این پس در تمام دوره¬های بازیها صدق خواهد نمود و از استقبال IOC نیز برخوردار گردیده است.

3. وایدکارتهایی که به هر کشور اختصاص می¬یابد 10 عدد می¬باشد که پس از اعلام اسامی از سوی کشور به هیچ¬وجه قابل تغییر نمی باشد.

4. با احترام به تمام تولیدکنندگان وسایل وزنه برداری می بایست باطلاع برسانم وسایل وزنه برداری مورد استفاده در بازیهای المپیک 2008 پکن ساخت دو شرکت ZKC و DHS چین است که این وسایل به تائید BOGOC - IOC – IWF رسیده است.



بخش ششم : مربیگری و تمرین در وزنه برداری

در بخش ششم تاماس فهر به توضیح مسائلی درخصوص علم تمرین وزنه برداری پرداختند و ضمن تشریح برنامه¬های تمرینی جدید در وزنه برداری کتابی را که بصورت مفصل و کامل برنامه¬های علم تمرین و چگونگی رسیدن به سطح آمادگی بالا در وزنه برداری را شامل می¬شد معرفی نمود.

در ادامه این بخش، آنتونیو اورسو رئیس فدراسیون وزنه برداری ایتالیا درخصوص چگونگی تشکیل و مدیریت یک تیم سطح بالا توضیح داد و راهکارهایی را جهت حفظ و نگهداری یک تیم وزنه برداری در سطحی ایده آل برای شرکت¬کنندگان تشریح نمود.

در خاتمه این بخش نیز دکتر یورگن لیپ من نرم¬افزار آنالیز وزنه برداری را به حاضرین در سمپوزیوم معرفی کرد که این سیستم قابلیتهای بالای نرم¬افزار را برای استفاده کنندگان ایجاد می نماید، به طوری که پس از دیدن تمام آنالیزها، نمودارها و اطلاعاتی که این نرم¬افزار می¬تواند در حرکت یک وزنه بردار در اختیار مربیان قرار دهد تمامی حاضرین نرم¬افزار جدید را تائید نموده و مورد تشویق قرار دادند.

در بخش هفتم و پایانی این سمپوزیوم ابتدا خانم سلسات آکوارز به همراه خانم آنیکو نمت مورا به توضیح یک تحقیق درخصوص حضور وزنه برداران زن 20 ساله در ورزش وزنه برداری پرداختند و با درنظر گرفتن تمام موضوعات و با آمار موجودی که طی 3 سال تحقیق بدست آورده بودند سن 20 سالگی را در وزنه برداری زنان اوج قدرت و توانایی یافته¬اند.

در ادامه این بخش نیز دراگومیر سیوروسلان نائب¬رئیس IWF و مسئول کمیته IWF SRC درخصوص پتانسیلهای موجود در بازار تجاری برای وزنه برداری توضیحاتی داد و اظهار نمود: ورزش وزنه برداری یکی از ورزشهای با پتانسیل در سطح دنیا است که می توان با بهره گیری از آن به جذب اسپانسرها و بوجود آوردن بازار تجاری از طریق این ورزش باشیم زیرا این ورزش همواره قویترین مرد و زن دنیا را معرفی می¬نماید.

در خاتمه این سمپوزیوم طی دیدار با خانم مونیکا اونگار مسئول امور آنتی¬دوپینگ IWF ، فدراسیون وزنه برداری ایران تقاضای بخشش 6 وزنه بردار از 9 وزنه بردار خود را اعلام نمود که ایشان اظهار داشتند با توجه به اینکه ریاست اسبق فدراسیون وزنه برداری ایران در جلسه هیات رییسه سال 2006 در سانتادومینگو تمامی موارد مربوط به نمونه A وزنه برداران را پذیرفته و هیچگونه اعتراضی برای آزمایش مجدد از نمونه B نداده است این امکان وجود نخواهد داشت که تقاضای ایران به هیئت رسیدگی IWF منتقل گردد،چراکه تنها مواردی به هیئت رسیدگی انتقال داده خواهد شد که نمونه B آن نیز آزمایش شده باشد که این موضوع برای کشور ایران صدق نمی نماید.

اما با توجه به رایزنی هایی که با مسئولین IWF و بخصوص شخص دکتر تاماس آیان صورت گرفت مقرر گردید که فدراسیون وزنه برداری ایران تقاضای خود برای بخشش 6 وزنه بردار ملی پوش جوان را به IWF اعلام نماید تا در صورت تائید اعضای هیات رئیسه IWF به هیئت رسیدگی IWF اعلام گردد.

آیان در پایان این دیدار با اظهار امیدواری از درخواست ایران گفت: این امر برای نخستین بار است که رخ می¬دهد و امیدوارم که هیات رییسه IWF با درخواست شما موافقت نماید.

همچنین در جریان این سمپوزیوم مسئولین فدراسیون ایران با مسئولان فدراسیونهای بوسنی و هرزگوین، ارمنستان، قرقیزستان، اسلواکی، هندوستان، اندونزی دیدار و گفتگو نمودند که دو طرف در این گفتگوها بر همکاری و برگزاری مسابقات مشترک تأکید نمودند.