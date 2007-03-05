"نسیم مهربانی" در رادیو خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس اعلام کرد رادیو خلیج فارس روز پنجشنبه هفدهم اسفندماه در روز شور نیکوکاری با پخش ویژه برنامه ای با عنوان "نسیم مهربانی" همراه همه هرمزگانی ها در این جشن شریک می‌شود.

"نسیم مهربانی" در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی پخش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا 20/11 ادامه می‌یابد و در بخش عصرگاهی نیز به مدت 3 ساعت از ساعت 16 تا 19 با مخاطبانش همراه است. گزارش های مردمی، پوشش حضور مردم در شهرستان‌های استان، میان برنامه های نمایشی، مسابقه و دعوت از مسئولان اجرایی از آیتم های برنامه است.