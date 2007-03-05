  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

"نسیم مهربانی" در رادیو خلیج فارس

رادیو خلیج فارس هفدهم اسفندماه در روز نیکوکاری ویژه‌برنامه‌ای با عنوان "نسیم مهربانی" پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس اعلام کرد رادیو خلیج فارس روز پنجشنبه هفدهم اسفندماه در روز شور نیکوکاری با پخش ویژه برنامه ای با عنوان "نسیم مهربانی" همراه همه هرمزگانی ها در این جشن شریک می‌شود.

"نسیم مهربانی" در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی پخش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 9 صبح آغاز می شود و تا 20/11 ادامه می‌یابد و در بخش عصرگاهی نیز به مدت 3 ساعت از ساعت 16 تا 19 با مخاطبانش همراه است. گزارش های مردمی، پوشش حضور مردم در شهرستان‌های استان، میان برنامه های نمایشی، مسابقه و دعوت از مسئولان اجرایی از آیتم های برنامه است.

کد مطلب 457003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها