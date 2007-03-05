به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "بایرام" به کارگردانی مسعود نوابی و تهیه کنندگی محمد صالحیان با حضور بازیگرانی چون فتحعلی اویسی، غلامحسین لطفی، امیر جعفری، رضا فیض نوروزی، رویا افشار، زهره حمیدی، نفیسه روشن، یلدا قشقایی، سهیل تاکی، علی ترابی و ابراهیم آبادی به سفارش گروه اجتماعی شبکه دو برای ایام نوروز تهیه می‌شود.

داستان این مجموعه درباره فردی به نام بایرام است که به عنوان سرایدار وارد ساختمانی می شود. آدم های این ساختمان سیاه و سفید مطلق نیستند و در جریان زندگی روزمره دچار مشکلاتی هم هستند. حضور بایرام در این ساختمان باعث می شود آدم های اطراف خود را متوجه ظرفیت های درون خودشان برای اصلاح کند.

مجتبی چراغعلی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، فرحناز خسروآبادی منشی صحنه، محسن فخار مجری طرح و مدیر تولید، زین الدین علامه تصویربردار، رضا کشاورز صدابردار، علیرضا باقربیگی طراح گریم، محمدرضا میرزامحمدی طراح صحنه و لباس، بابک صاحبقرایی تدوین، داود جم نور و عباس شوقی مدیر تدارکات با این پروژه همکاری دارند.

"ماجراهای حنا" عنوان مجموعه‌ای است که در ایام نوروز از شبکه دو پخش می‌شود. داستان این مجموعه درباره دختری باهوش و زرنگ است که در کلاس اول دبستان درس می‌خواند. پدر او یک باستان‌شناس است و در بازگشت از یک سفر کاری لوبیاهای عجیبی با خود می‌آورد. این لوبیاها توجه حنا را جلب می‌کند و ... شیرین جاهد کارگردانی، تهیه‌کننده و مجری طرح این مجموعه است و لیلی رشیدی، احترام برومند، روح اله مفیدی و نازنین نوری بازی می‌کنند.

مریم سعادت، رامین ناصرنصیر، صابر ابر، لیلی رشیدی، سعید شیخ‌زاده، امیر سلطان، کاظم سیاحی، هدیه هاشمی و بهادر مالکی گویندگان عروسک‌ها و مهرداد محتشم، شیدا ابراهیمی، امیر سلطان، کاظم سیاحی، بهادر مالکی، شیما بخشنده، نگار شهبازی و رویا ناصری عروسک‌گردانان این مجموعه هستند.

"طعم ورزش" کاری از گروه ورزش و سرگرمی شبکه دو است که در 15 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید شده است و به بررسی موفقیت‌ها و رویدادهای مهم ورزشی سال 85 می‌پردازد. در این برنامه خاطرات ورزشی ورزشکاران مرور می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی مجتبی سجادی و اصغر شریف‌کاظمی برای ایام نوروز تولید شده است.

برنامه "صندلی داغ" هم در ایام نوروز هر شب میزبان یک میهمان است. این برنامه بعد از سه سال پخش میزبان 226 میهمان بوده است. این برنامه سال 85 با پخش چهار هزار دقیقه میزبان 100 میهمان بوده است که ده نفر از وزرای کابینه جزو میهمانان ویژه آن محسوب می‌شوند.

مسابقه "جهان 86" کاری از گروه سیاسی شبکه دو است که در ایام نوروز در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای پخش می‌شود. مجموعه "هشت سین" ساختار انیمیشن فتورمان دارد. رضا عسگرلو تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجموعه را بر عهده دارد. جشنواره فیلم‌های سینمایی هم هر شب ساعت 13:30 در ایام نوروز از شبکه دو پخش می‌شود. 13 انیمیشن چون "رویای یانگ گوم"، "ماجرای روپرت" و "غریبه‌ای از فضا" از گروه کودک و نوجوان شبکه دو پخش می‌شود.