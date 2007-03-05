بازگشت ایراندوست به خانه / تقابل استاد و شاگرد در ورزشگاه ثامن

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی یکی از شاگردان فیروز کریمی در تیم بهمن تهران بوده و در همین زمان به رشد و تکامل در فوتبال ایران رسیده است. خداداد فردا باید رودرروی استاد بایستد و برای 3 امتیاز دیدار ابومسلم - استقلال اهواز تلاش کند. امتیازات این بازی بطور حتم تاثیر به سزایی در رده بندی تیمهای صدر جدولی خواهد داشت و بیشتر تیمهای بالانشین به تقسیم امتیاز بین این دوتیم امیدوارند تا فاصله ها بیش از این افزایش نیابد.

در دیگر بازی عقب افتاده فردا ملوان در خانه پذیرای پاس تهران است . نقطه عطف این بازی بازگشت نصرت ایراندوست به انزلی است. جائیکه او با ملوان به نتایج درخشانی رسید و دو فصل توام با موفقیت را پشت سرگذاشت. برنده بازی فردا می تواند به تثبت و فراز در جدول رده بندی لیگ برتر امیدوار باشد به همین خاطر می توان یک بازی تهاجمی و زیبا را از این دو تیم با ریشه لیگ برتر انتظار داشت.

* بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال کشور برنامه‌ هفته‌ بیست و دوم مسابقات لیگ برتر نیز به شرح زیر است:

پنج‌شنبه - 17/12/85

* فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان ساعت ‌15 ورزشگاه تختی اهواز

* برق شیراز- پیکان تهران ساعت 15 ورزشگاه حافظیه شیراز

* صباباتری- فجرشهیدسپاسی شیراز ساعت‌ 15ورزشگاه درخشان رباط کریم

یکشنبه - 20/12/85

* ابومسلم خراسان-‌ سایپا تهران ساعت ‌14 ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد

جمعه - 25/12/85

* راه‌آهن تهران- استقلال تهران ساعت ‌14 ورزشگاه آزادی تهران

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان ساعت ‌15 ورزشگاه تختی انزلی

* فولادمبارکه سپاهان - استقلال اهواز ساعت ‌14 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

دوشنبه - 28/12/85

* پرسپولیس- پاس تهران ساعت ‌16 ورزشگاه آزادی تهران

سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرده است که دیدار تیم‌های برق شیراز و سایپا کرج از هفته‌ بیست و سوم لیگ برتر که پیش از این قرار بود روز نهم فروردین ‌٨٦ برگزار شود به ‌٢٥ اسفند ‌٨٥ تغییر یافته است.