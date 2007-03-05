  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

هنرمندان "شرقی‌ترین همسایه آفتاب" به صبا می‌آیند

نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان نوگرای استان سیستان و بلوچستان اوایل سال آینده در مؤسسه صبا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد در ادامه سلسله نمایشگاههای هنرمندان نوگرای استان‌های کشور، این بار هنرمندان سرزمین آفتاب و شرقی‌ترین منطقه کشور به عنوان قدیمی‌ترین خاستگاه و کانون تمدن و هویت تاریخی و فرهنگی ایران میهمان مؤسسه فرهنگی هنری صبا خواهند بود.

این مؤسسه تاکنون هفت دوره از نمایشگاههای مروری بر هنر استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، قزوین، کرمان و کردستان را با هدف حفظ و اشاعه هنرهای جمعی، حراست از میراث هنری ایران و بازتاب خلاقیت‌های هنرمندان کشورمان در گستره تنوع  اقلیمی و تکثر فرهنگی ایران زمین برگزار کرده است.

نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای استان سیستان و بلوچستان در مؤسسه فرهنگی هنری صبا اوایل سال آینده آماده بازید عموم است.
کد مطلب 457008

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها