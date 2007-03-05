به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد در ادامه سلسله نمایشگاههای هنرمندان نوگرای استان‌های کشور، این بار هنرمندان سرزمین آفتاب و شرقی‌ترین منطقه کشور به عنوان قدیمی‌ترین خاستگاه و کانون تمدن و هویت تاریخی و فرهنگی ایران میهمان مؤسسه فرهنگی هنری صبا خواهند بود.



این مؤسسه تاکنون هفت دوره از نمایشگاههای مروری بر هنر استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، قزوین، کرمان و کردستان را با هدف حفظ و اشاعه هنرهای جمعی، حراست از میراث هنری ایران و بازتاب خلاقیت‌های هنرمندان کشورمان در گستره تنوع اقلیمی و تکثر فرهنگی ایران زمین برگزار کرده است.



نمایشگاه آثار هنرمندان نوگرای استان سیستان و بلوچستان در مؤسسه فرهنگی هنری صبا اوایل سال آینده آماده بازید عموم است.

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