بازارچه عرضه ماهی و دام زنده ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس حسن طاهری اظهار کرد: در این بازارچه که از تاریخ 15 تا 26 اسفند ماه برگزار می شود گوشت ، مرغ و ماهی منجمد شده نیز به صورت بسته بندی شده عرضه خواهد شد.

وی افزود: قیمت اقلام پروتئینی 10 تا 15 درصد کمتر از معمول بازار است زیرا عرضه آنها مستقیم و بی واسطه صورت می گیرد.

طاهری تصریح کرد: این بازارچه دارای 15 غرفه است و شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 19 به برای تهیه اقلام مورد نیازشان مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: عرضه ماهی و دام زنده تحت نظر تیم دامپزشکی مستقر در این سازمان صورت می گیرد و برحسب تقاضای شهروندان میزان عرضه اقلام پروتئینی در این مرکز تعیین خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سردخانه وکشتارگاه شهر تهران گفت: در این بازارچه بروشورهای آموزش طبخ انواع ماهی نیز به صورت رایگان بین خریداران توزیع خواهد شد.

این بازارچه در محل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران در میدان بهمن جنب فرهنگسرای بهمن قرار دارد.