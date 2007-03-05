شناسنامه فرهنگی تاریخی شهرستان نظرآباد تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مراحل اولیه تهیه و تدوین این شناسنامه به پایان رسیده و هم اکنون مرحله دوم آن با کمک کارشناسان در حال اتمام است.

این شناسنامه شامل معرفی آثار تاریخی ، ویژگی های فرهنگی ، آداب و سنن، تاریخچه مذهبی و منابع طبیعی ، جاذبه های بصری و دیگر مسائل شهرستان نظرآباد است که در قالب کتابچه ای تحت عنوان شناسنامه نظرآباد منتشر می شود.

این شناسنامه پس از انتشار به صورت کتابچه در اختیار مردم منطقه قرار می گیرد تا ضمن اطلاع رسانی دقیق منجر به انتقال باورهای صحیح از نسلی به نسل دیگر شود.

شهرستان 130نظرآباد واقع در 75 کیلومتری غرب استان تهران و در مرز استان قزوین دارای آثار تاریخی با قدمت 9 هزار ساله و جاذبه های بصری فراوان است اما بسیاری ازمردم با تاریخچه شهرستان آشنا نیستند.