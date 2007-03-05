تعرفه سود بازرگانی دو واحد درصد بیشتر از سال 85 تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز خود در ادامه بررسی بخش های در آمدی لایحه بودجه 86 کل کشور ، با تصویب بند ج تبصره یک مقرر کردند کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 2 این قانون منظور شده است از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین بانک ها و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386 علاوه بر پرداخت مالیات بردر آمد عملکرد سال 1385 حداقل چهل درصد سود ابزاری ( سود ویژه ) سال 1385 خود را به حساب در آمد عمومی موضع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

همچنین نمایندگان مصوب کردند شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی ،مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 درصد ) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور بایستی توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط ومقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

سود دریافتی شرکت های دولتی از شرکت های دولتی سرمایه پذیر ، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد.

براساس تصویب بند (د) این تبصره ، نرخ مالیات وعوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) این قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381 در سال 1386 ، به میزان سی درصد قیمت مصوب فروش بیست درصد مالیات و ده درصد عوارض تعیین می شود.

همچنین بر اساس بند "و " تبصره یک مقرر شد شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند " ج" ماده (95 ) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

براساس بند " ز" این تبصره که به تایید نمایندگان رسید در سال 1386 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 از مبلغ دو هزارریال به ششصد هزار ریال و از بیست هزار ریال به 6 میلیون ریال اصلاح می شود.

براساس بند الحاقی (1) این تبصره نمایندگان دولت راموظف کردند تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که نرخ تعرفه موثر این کالا معادل دو واحد درصد بیشتر ازعملکرد سال 1385 باشد.

همچنین بر اساس بند الحاقی (2) این تبصره مقرر شد به منظور واقعی نمودن ارقام ودستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم اظهاری درصدهای موضوع بند " 3" ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بیست درصد ارزش خرده فروشی به دوازده درصد و پانزده درصد ارزش عمده فروشی به هشت درصد کاهش می یابد.

گفتنی است در پایان بررسی تبصره یک ، کل بخش های در آمدی این تبصره به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 127 رای موافق ، 14 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر به آن را به تصویب رساندند.

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لایحه بودجه 85 این رای گیری پس از پایان هر تبصره را حذف کرده بود.