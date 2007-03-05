روز کم فروغ برای بوکسور های ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، در وزن 48 کیلوگرم محمد مومیوند از کشورمان برابر چاندی مال از سری لانکا مغلوب شد. در همین وزن فرهاد پهلوان از ترکیه بر حریف پاکستانی خود غلبه کرد.



در وزن 51 کیلوگرم نیز حسن شالیکار از ایران برابر مینگ از چین تن به شکست داد. در دیدار دیگر این وزن بالیوگلو از ترکیه بر ماماجان اف ازبکستانی غلبه کرد.



عطا علیزاده بوکسور وزن 54 کیلوگرم کشورمان نیز برابر حریف چینی خود مغلوب شد و از راهیابی به دیدار نیمه نهایی بازماند. درهمین وزن دیواندار از ترکیه بر رحیم اوف ازبکستانی غلبه کرد.



در وزن 57 کیلوگرم بهادر سلطان اوف از ازبکستان بر حریف قطری چیره شد وامیر خاکی زاده برهم تیمی خود مهدی هاشمی غلبه کرد. در دیگر دیدار این وزن اسماعیل اوف آذربایجانی ترماجان ارمنستانی را از دور مسابقات حذف کرد.



مجتبی نیک سیر و هومن کرمی نمایندگان کشورمان در وزن 60 کیلوگرم نیز به ترتیب حریفان پاکستانی و سری لانکایی خود را شکست دادند. در همین وزن هاماجان بهادر ازبکستانی برابر دوغان از ترکیه به برتری دست یافت.



امین قاسمی پوردیگر بوکسور ایرانی در وزن 64 کیلوگرم یکی از امیدهای دریافت مدال برای کشورمان برابر عزیز از سوریه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد . در این وزن همچنین محرم اوف آذربایجانی نیز باغلبه بر نایب قهرمان اروپا سی پال از ترکیه راهی مرحله نیمه نهایی شد.



در وزن 69 کیلوگرم بهزادیک یونوسف ازبکستانی برابر محمد ذاکر از پاکستان به پیروزی رسید. درهمین وزن نماینده کشورمان از تیم خلیج فارس هرمزگان سید احمد اکرمی در برابر قهرمان ترکیه نتیجه را با اختلافی فاحش واگذار کرد.



در وزن 75کیلوگرم نیز کایا از ترکیه حریف سوریه ای را مغلوب کرد. همایون امیری در یکی از مهمترین دیدارهای وزن 81 کیلوگرم از سد حریف چینی گذشت. در همین وزن بهرام مظفر، از ترکیه با شکست حریف آذربایجانی به مرحله نیمه نهایی رسید.

اما در وزن 91 کیلوگرم فخرالدین مظاهری برابر پاکار از پاکستان به پیروزی دست یافت و سی کا از اوکراین بر حریف ارمنستانی غلبه کرد.



در دیدار پایانی شب گذشته جاسم دلاوری بوکسور کشورمان در وزن 91+ کیلوگرم دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی، بر آل اگراف دارنده مدال برنز المپیک سیدنی غلبه کرد و جانج از چین نیز حریف اوکراینی را از مقابل برداشت.

امروز مسابقات در مرحله نیمه نهایی پیگیری خواهد شد.