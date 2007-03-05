هنر قابلیت برقراری پیوند میان انسان و ابعاد وجودی پیامبر را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما در گفتگو با ستاد خبری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) افزود: از آن جا که هنر با احساسات انسان ها سرو کار دارد ، لذا بخش هنری نمایشگاه پیامبراعظم می تواند با ایجاد جذابیت و رغبت انگیزی ، معنوی افراد را نسبت به رسول گرامی اسلام افزایش دهد .

وی با مثبت بر شمردن نامگذاری امسال به نام سال پیامبر اسلام (ص) از سوی مقام معظم رهبری گفت: هنگامی که شخصیت نبی مکرم اسلام محور یک سال قرار می گیرد، ما باید بتوانیم در سطح جهانی تبلیغات داشته باشیم، اما متأسفانه دستگاه های مرتبط به اندازه کافی دیدشان را وسعت جهانی نمی دهند و معمولا اقدامات درون کشوری دارند .

صادقی تأکید کرد: نامگذاری سالی به نام پیامبر اعظم (ص) در ایران می تواند تبلیغات سوء دشمنان اسلام را علیه رسول اکرم (ص) خنثی کند و نشان دهد که شیعه، پیامبر را بر صدر خلقت می نشاند و هیچکس را قائل به رقابت با ایشان نمی داند .

رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما افزود: نامگذاری امسال به نام پیامبر اعظم (ص) در واقع شعاری فرهنگساز بود که موجی از اشتیاق و حرکت آفرینی در بین مردم و به ویژه مراکز فرهنگی و دانشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی پدید آورد تا برای شناخت بیشتر ابعاد وجودی پیامبر (ص) همایشها ، سمینارها و جشنواره هایی با محوریت پیامبر اعظم (ص) برگزار کنند .

صادقی در پایان یاد آور شد: نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص) نیز دارای ویژگی های مثبتی است که از جمله آنها می توان به ترویج فرهنگ شناخت پیامبر (ص) و معرفت بخشی نسبت به جنبه های وجودی و گفتاری و حکومتی ایشان اشاره کرد .