احمد بیگدلی " نخستین شب راوی " را به ناشر سپرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل شش داستان درباره تولد هزار و یکشب است که با روایتی درباره " شهرزاد قصه گو " آغاز می شود.

بخش عمده این مجموعه داستان مربوط به نویسندگانی و اندیشمندانی است که طی سال های1384 و 1385 درگذشته اند. بیگدلی در این مجموعه به مرگ کسانی چون غلامحسین ساعدی، شاهرخ مسکوب و ... پرداخته است.

برنده جایزه کتاب سال ادبی که در " اندکی سایه " نیز به مقوله فرم و تکنیک توجه ویژه ای داشت، "نخستین شب راوی" را هم سرشار از فرم و تکنیک می داند. این کتاب توسط نشر خجسته روانه بازار خواهد شد.