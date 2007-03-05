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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

حامد کرزای کشتار غیرنظامیان افغانی را محکوم کرد

رئیس جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای کشتار بیش از 10 غیر نظامی طی تبادل آتش بین نظامیان آمریکایی و شورشیان طالبان را محکوم کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در بیانیه رئیس جمهوری افغانستان که امروز توسط دفتر وی منتشر شد ، آمده است : حامد کرزای همچنین دستور تحقیقات درباره حمله روز گذشته که طی آن شورشیان با استفاده از تسلیحات سبک و یک خودروی بمبگذاری شده به یک کاروان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در استان ننگرهار واقع در شرق افغانستان حمله کردند، صادر کرد.

در این بیانیه آمده است : کرزای به شدت کشتارغیرنظامیان افغانی را که به علت تیراندازی نظامیان خارجی به غیر نظامیان در پی حمله به کاروان آنان صورت گرفت ، محکوم می کند. 

از سویی ، یکی از مقامهای محلی اعلام کرد که 9 غیرنظامی افغانی در زمان حمله هوایی و توپخانه ای ناتو طی درگیری با شبه نظامیان طالبان کشته شدند .

وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : پنج زن و دو کودک در میان کشته شدگان این حملات هستند؛ این حملات نیمه شب گذشته در استان کاپیسا واقع در شمال کابل روی داد .

بنابراین گزارش ، تیم بازسازی ناتو در استان کاپیسا مورد حمله قرار گرفت و آنها نیز با حملات هوایی و توپخانه ای به آتش شبه نظامیان طالبان پاسخ دادند.

کد مطلب 457018

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