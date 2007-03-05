حامد کرزای کشتار غیرنظامیان افغانی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در بیانیه رئیس جمهوری افغانستان که امروز توسط دفتر وی منتشر شد ، آمده است : حامد کرزای همچنین دستور تحقیقات درباره حمله روز گذشته که طی آن شورشیان با استفاده از تسلیحات سبک و یک خودروی بمبگذاری شده به یک کاروان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در استان ننگرهار واقع در شرق افغانستان حمله کردند، صادر کرد.



در این بیانیه آمده است : کرزای به شدت کشتارغیرنظامیان افغانی را که به علت تیراندازی نظامیان خارجی به غیر نظامیان در پی حمله به کاروان آنان صورت گرفت ، محکوم می کند.



از سویی ، یکی از مقامهای محلی اعلام کرد که 9 غیرنظامی افغانی در زمان حمله هوایی و توپخانه ای ناتو طی درگیری با شبه نظامیان طالبان کشته شدند .



وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : پنج زن و دو کودک در میان کشته شدگان این حملات هستند؛ این حملات نیمه شب گذشته در استان کاپیسا واقع در شمال کابل روی داد .



بنابراین گزارش ، تیم بازسازی ناتو در استان کاپیسا مورد حمله قرار گرفت و آنها نیز با حملات هوایی و توپخانه ای به آتش شبه نظامیان طالبان پاسخ دادند.