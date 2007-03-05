سال 85 برای ورزش جانبازان و معلولین سال پرباری بود/ بزرگ ترین رویداد پارالمپیکی جهان را برگزار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در نشست خبری که صبح امروز با حضور نمایندگان رسانه ها در دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شد، اظهار داشت: ما در سال جاری 8 دوره مسابقات قهرمانی کشور را با حضور 1220 نفر طی 38 روز برگزار کردیم. همچنین 33 مرحله لیگ با حضور 800 نفر در 100 روز برگزار شد و 100 مرحله اردو طی 796 روز و با حضور 264 نفر برپا شد.

وی در ادامه تصریح کرد: فدراسیون جانبازان و معلولین در سال جاری 22 مرحله اعزام داشت که طی آن 192 ورزشکاربه رقابت های بین المللی اعزام شدند و حاصل این اعزام ها جمعا 147 مدال بود. ورزشکاران جانباز و معلول ما در سال جاری 20 مدال طلای جهانی و 36 مدال طلای آسیایی ، 11 نقره جهانی و 43 نقره آسیایی و 11 مدال برنز جهانی و 26 برنز آسیایی کسب کردند.

رییس فدراسیون جانبازان و معلولین اظهار داشت: بهترین عنوان جهانی که سال گذشته توسط ورزشکاران جانباز و معلول ما به دست آمد ، کسب دو عنوان قهرمانی جهان در رشته وزنه برداری در دو بخش بزرگسالان و جوانان بود بدون اینکه هیچ کدام از وزنه برداران کشورمان دوپینگی باشند. در حالی که این روزها دوپینگ گریبانگیر اکثر ورزش های کشور ماست، دوپینگی نبودن وزنه برداران ما یک حسن بزرگ به حساب می آید.

خسروی وفا با اشاره به موفقیت جانبازان و معلولین کشورمان در رقابت های آسیا - اقیانوسیه تحت عنوان فسپیک افزود: ما در رقابت های فسپیک که در مالزی برگزار شد موفق شدیم از میان 47 کشور به عنوان پنجمی برسیم . کاروان اعزامی کشورمان تحت عنوان "مهر نبوی" با 140 ورزشکار در 14 رشته در این رقابت ها شرکت کرد. ورزشکاران کشورمان در این رقابت ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و 76 درصد آنها موفق به کسب مدال از این رقابت ها شدند. کاروان اعزامی کشورمان درنهمین دوره مسابقات فسپیک 36 مدال طلا، 43 نقره و 26 برنز تصاحب کرد که این آمار قابل قبولی است. در این رقابت ها در پنج رشته تیمی به فینال راه یافتیم که در والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر و فوتبال قهرمان شدیم و در گلبال بانوان و مردان به عنوان نایب قهرمانی رسیدیم.

وی گفت: در سالی که گذشت 4 رکورد جهانی توسط معلولان و جانبازان کشورمان شکسته شد که یکی از این رکوردشکنان خانم بود. نکته قابل توجه دیگر این است که ما در سال جاری هیچ ورزشکار دوپینگی نداشتیم. کسب 4 کرسی بین المللی از جمله دیگر موفقیت های ما در سال جاری به حساب می آید .

خسروی وفا با اشاره به فعالیت های جانبازان و معلولین در سال 86 تصریح کرد: سال 86 برای ما سال مهمی است چراکه بسیاری از رقابت ها در حکم رقابت های انتخابی المپیک 2008 پکن است. در این سال چندین اعزام داریم که از فروردین ماه اعزام ها آغاز می شود. ما تیم والیبال نشسته جوانان را در اولین ماه سال به برزیل اعزام خواهیم کرد، رقابت های انتخابی المپیک بسکتبال با ویلچر اردیبهشت ماه در استرالیا برگزار می شود ، فوتبال ما پیش از این با کسب عنوان سومی جهان جواز حضور در رقابت های المپیک پکن را کسب کرده با این حال حضور در مسابقاتی که آبان ماه در برزیل انجام می شود ، صرف نظر از هر نتیجه ای که کسب شود، حضور ما در این رقابت ها را قطعی خواهد کرد.

رییس فدراسیون جانبازان و معلولین ادامه داد: در خرداد ماه تیم دو و میدانی را برای شرکت در رقابت های هلند به این کشور اعزام می کنیم ، تیم وزنه برداری در خرداد ماه به یونان اعزام می شود ، دو و میدانی در شهریور ماه برای انتخابی المپیک به چین تایپه می رود و بسکتبال با ویلچر نیز در همین ماه راهی روسیه می شود.

وی با اشاره به برگزاری روز پارالمپیک گفت: در سالی که گذشت نتوانستیم مراسم روز پارالمپیک را برگزار کنیم اما در آبان ماه سال آینده این مراسم را با حضور 30 هزار ورزشکار معلول کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار خواهیم کرد که بزرگ ترین رویداد ورزشی پارالمپیک در سطح جهان به حساب می آید.

رییس فدراسیون جانبازان و معلولین گفت: قصد داریم در سال آینده 4 ، 5 مجموعه ورزشی اختصاصی برای جانبازان و معلولین کشور راه اندازی کنیم البته مجموعه های دیگری هم هستند که به طور عمومی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه عنوان شده مجموعه نیمه ساخته ضلع شمالی ورزشگاه شهید شیرودی تا سال 88 آماده بهره برداری خواهد بود البته با اعتباراتی که برای تکمیل این مجموعه تخصیص داده می شود بعید به نظر می رسد که این اتفاق روی دهد.

خسروی وفا در خصوص بودجه فدراسیون جانبازان و معلولین گفت: سازمان تربیت بدنی در سالی که گذشت 600 میلیون تومان بودجه در اختیار این فدراسیون قرار داد ضمن اینکه 2 میلیارد تومان بودجه هم از طریق کمیته المپیک در اختیار کمیته پارالمپیک قرار گرفت که مجموعا می شود دو میلیارد و 600 میلیون تومان. البته باید در نظر داشت که رشته های تحت پوشش فدراسیون جانبازان و معلولین بسیار زیاد است و ما به هیچ وجه نمی توانیم این بودجه را صرف کارهای عمرانی نماییم.

محمود خسروی وفا در پایان گفت: هنوز قانون مدونی در خصوص پاداش قهرمانان پارالمپیکی تصویب نشده و ورزشکاران قهرمان ما طبق وعده داده شده به پاداش های خود نرسیده اند اما فکر می کنم این برنامه در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار دارد و انشاء اله سال آینده این موضوع محقق می شود.