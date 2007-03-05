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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

مدیرعامل شرکت یادمان سازه :

نمای شیشه ای برج میلاد اردیبهشت 86 نمایان می شود

نمای شیشه ای برج میلاد اردیبهشت 86 نمایان می شود

نصب نمای شیشه ای برج میلاد از اواخر ماه جاری آغاز خواهد شد و شهروندان تهرانی می توانند از اردیبهشت سال آینده ، نمای شیشه ای بلندترین سازه کشور را مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت یادمان سازه اظهار داشت: قطعات شیشه ای مورد نیاز نمای شیشه ای برج میلاد آبی رنگ است و عملیات مونتاژ آن در مرحله پایانی قرار دارد و زیر سازی های نمای شیشه ای از طبقات پایین برج آغاز خواهد شد.

مهندس میرصادقی افزود: در ساخت شیشه به کار رفته در نمای شیشه ای برج میلاد ، آخرین تکنولوژی روزبه کار گرفته شده و نمای شیشه این سازه در مقابل حوادث طبیعی مانند بادهای شدید و زلزله مقاوم است.

وی ضمن بیان آنکه عملیات اجرایی نصب نمای شیشه ای این برج در مهرماه 86 به پایان می رسد ، گفت: عملیات اجرایی احداث برج میلاد شامل 5 هزار آیتم است که تا کنون یک هزار و 200 آیتم اصلی و زیربنایی آن اجرا شده است.

کد مطلب 457021

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