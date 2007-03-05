نمای شیشه ای برج میلاد اردیبهشت 86 نمایان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت یادمان سازه اظهار داشت: قطعات شیشه ای مورد نیاز نمای شیشه ای برج میلاد آبی رنگ است و عملیات مونتاژ آن در مرحله پایانی قرار دارد و زیر سازی های نمای شیشه ای از طبقات پایین برج آغاز خواهد شد.

مهندس میرصادقی افزود: در ساخت شیشه به کار رفته در نمای شیشه ای برج میلاد ، آخرین تکنولوژی روزبه کار گرفته شده و نمای شیشه این سازه در مقابل حوادث طبیعی مانند بادهای شدید و زلزله مقاوم است.

وی ضمن بیان آنکه عملیات اجرایی نصب نمای شیشه ای این برج در مهرماه 86 به پایان می رسد ، گفت: عملیات اجرایی احداث برج میلاد شامل 5 هزار آیتم است که تا کنون یک هزار و 200 آیتم اصلی و زیربنایی آن اجرا شده است.